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Ekonomi

Orman mühendisleri de bitki koruma ürünleri satışı için başvuru yapabilecek

Yeniakit Publisher
2020-07-18 10:45:26 -
Orman mühendisleri de bitki koruma ürünleri satışı için başvuru yapabilecek

ANKARA (AA) - Orman mühendisleri, bitki koruma ürünlerinin satışını yapmak amacıyla bayi veya toptancı izin belgesi almak için başvuru yapabilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığının, Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, bitki koruma ürünleri bayi veya toptancı izin belgesi için başvuru yapabileceklerin arasına orman mühendisleri de eklendi.

Orman mühendisi/orman endüstri mühendisi unvanına sahip gerçek kişiler veya bu unvanlardan birine sahip bir kişiyi sorumlu yönetici olarak istihdam eden tüzel kişiler ile kamu kurumları ve kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlar, birlikler ve kooperatifler, bitki koruma ürünlerinin toptan veya perakende satışını yapmak amacıyla bitki koruma ürünleri bayi veya toptancı izin belgesi almak için bakanlığa müracaatta bulunabilecek.

Ziraat mühendisi, eczacı, kimya mühendisi/kimyager ve bitki sağlığı ile ilgili dersleri alarak mezun olmuş tekniker veya ziraat teknisyenleri de söz konusu başvuruyu yapabiliyor.

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