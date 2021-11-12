Ülkemizde orman meyvelerinin en çok yetiştiği bölgeler Marmara, Ege ve Akdeniz Bölgesidir. Orman meyveleri doğada kendi halinde yetişen, sulama ihtiyacı bulunmayan ağaçlardan elde edilir.

Orman meyvelerinin bilinmeyen faydaları

-Antioksidan deposu olan orman meyveleri vücudu hastalıklara karşı korur.

-Kilo kontrolü sağlamak isteyenlere yardımcı olur.

-Yüksek miktardaki lif içeriği tokluk hissine yol açar.

-Bağırsaklarımızın daha iyi çalışmasına yardımcı olur.

-Beyni korur ve yaşanabilecek hafıza kaybının önüne geçer.

-Öğrenmeyi ve hafızayı geliştirir.

-Görme kaybını engeller.

-İdrar yolu enfeksiyonunu önler.

-Kansere karşı koruyucu etkiye sahiptir.

-Kalp sağlığı için de faydalı olup kalp rahatsızlıkları riskini azaltır.

-Parkinsona yakalanma ihtimalini düşürür.

-Vücuttaki kan şekerinin ani şekilde yükselmesini engeller.

-C vitamini içerikleri sayesinde cilt kırışıklıklarını azaltır.

-Kırmızı orman meyveleri ayrıca içerisinde bol miktarda magnezyum, fosfor, bakır, çinko gibi maddeler ve A, B, C vitaminleri içerir.

-Özellikle ahududu, enfeksiyonların ter ile atılmasına yardımcı olur. Aynı zamanda yüksek ateşin düşürülmesinde etkili olduğu bilinir.

Kırmızı meyvelerin faydaları çok olsa da tüketilen miktara dikkat etmek çok önemli. Fazla meyve tüketimi farklı sağlık sorunlarını ortaya çıkarır. Bu nedenle porsiyon seçimine dikkat etmek gerekir.

Orman meyvelerini nasıl tüketilebiliriz?

Taze olarak tek başına tüketilebileceği gibi yoğurt ve keklere katılabilir. Tazesi bulunamadığı zamanlar kurutulmuş hali kullanılabilir. Ayrıca reçel, marmelat yaparak da kahvaltılarınız için tatlı ve renkli bir seçenek oluşturabilirsiniz. Her ne kadar faydalı olsa da yediğimiz miktara dikkat etmeliyiz. Her bireyin günlük tüketmesi gereken meyve miktarı farklıdır.

Orman meyveleri nelerdir?

1- Çilek

Türkiye'de reçeli en fazla yapılan orman meyvelerinden biridir. Çileğin en önemi faydalarından biri, kanı temizlemesidir. Düzenli aralıklarla çilek tüketmek stres ve kaygıyı azaltır. Ağız yaralarına iyi gelir ve kolesterolü düşürür.

2 - Böğürtlen

Tıpkı çilek gibi böğürtlen meyvesinin de birçok çeşidi bulunmaktadır. En güçlü antioksidanlardan biridir ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Böğürtlen çayı ise günümüzde en çok tüketilen meyve çayları arasında yer alıyor.

3- Karadut

En düşük kalorili orman meyvelerinden biridir. Karaduttan yapılan pekmez, yüksek oranda demir ve potasyum içerir. Bağışıklık sistemini güçlendirir ve vücudun hastalıklara karşı daha dirençli olmasını sağlar.

4- Erik

Erik, hem A hem de C vitamini açısından zengindir. Doğal lif kaynağı olan yeşil erik ise, midedeki şişkinliği alır ve hazımsızlığı giderir.

5- Kızılcık

Kırmızı renkli tüm meyveler gibi kızılcık da kan yapıcı özelliğe sahiptir. İçerisinde yer alan asiter tamamen organik olduğu için mideye zarar vermez.

Diğer orman meyveleri şunlardır:

Ahududu

Hünnap

Ahlat

Kırmızı Kuş Üzümü

Alıç

Yaban Mersini

Kuşburnu

Üvez

Turna Yemişi