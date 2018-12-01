0553 313 94 23

Orman köylüsüne 2,1 milyar liralık destek

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, orman köylüsüne yılın 10 ayında, çeşitli alanlarda yaklaşık 2 milyar 140 milyon liralık destek sağladıklarını bildirdi.

01 Aralık 2018 Cumartesi 11:10
Orman köylüsüne 2,1 milyar liralık destek

Pakdemirli, yazılı açıklamasında, orman köylülerinin kalkınmasına yönelik Orman ve Köy İlişkileri (ORKÖY) Genel Müdürlüğü ile farklı birçok alanda yürütülen faaliyetler çerçevesinde desteklerini sürdürdüklerini ifade etti.

Yapılan desteklemelerle orman köylüsünün gelir seviyesini artırmayı, orman ile halk ilişkilerini iyileştirmeyi, ormanlar üzerindeki baskıyı azaltmayı ve ormanların sürdürülebilir yönetimini sağlamayı hedeflediklerini belirten Pakdemirli, bakanlık olarak orman köylüsünü yerinde kalkındırmayı gaye edindiklerinin altını çizdi.

Pakdemirli, "Yılın 10 ayında ORKÖY destekleri kapsamında 121,1 milyon lira kredi, 30,3 milyon lira da hibe olmak üzere toplam 151,4 milyon lira tutarında destek sağladık. Bu destekleri genellikle orman köylülerimizin en çok talepte bulunduğu süt sığırcılığı, süt koyunculuğu, fenni arıcılık ve güneş enerjisi alanlarında verdik." değerlendirmesinde bulundu.

- Ormanların geliştirilmesi için 459 milyon liralık destek

Ormanların geliştirilmesi ve iyileştirilmesi kapsamında yapılan ağaçlandırma, toprak muhafaza, erozyon kontrolü, silvikültür ve fidan üretimi gibi konularda da destek sağladıklarına dikkati çeken Pakdemirli, köylülere 2018'de sağladıkları desteğin 459 milyon liraya ulaştığını belirtti.

Orman Kanunu kapsamında, orman köylülerinin yakacak odunları ile ev, ahır, samanlık, köy konağı gibi yerlerde kullanacakları odun ihtiyaçlarının piyasa bedelinin çok altında verilmek suretiyle karşılandığını vurgulayan Pakdemirli, orman köylüleri ve kooperatiflerince üretilen ürünler üzerinden verilen haklar uyarınca orman köylülerine bu yıl 207 milyon lira destekte bulunduklarını açıkladı.

Öte yandan ormanlarda üretilen odunların işçiliğinde de orman köylüsünün emeklerinden faydalanıldığına işaret eden Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Köylülerimizin bu emekleri karşılığında kendilerine ve kooperatiflere ödenen bedel, 2018 yılı için 1 milyar 320 milyon lirayı buldu. Ormanlar üzerindeki insan baskısını azaltmak ve ormanlık alanlarda yaşayan köylülerimizin yaşam standartlarını yükseltmek maksadıyla doğrudan ve dolaylı yollardan yılın 10 ayında yaklaşık 2 milyar 140 milyon liralık destekte bulunduk."

Haber Tarihi: 01 Aralık 2018 Cumartesi 11:10
  1. ORKÖY
  2. orman köylüsü
  3. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ergenekon’un 'üstünü' örtme talebi
    1. Ergenekon’un 'üstünü' örtme talebi
    2. İYİ Parti belediye başkan adaylık..
    3. Vodafone kariyer arayışındaki genç..
    4. Şişecam Topluluğu "Bilgi Toplumundan..
    5. Devlet, bize aile faciası yaşatıyor
    6. Yatırımcı rehberi (10)
    7. Yatırımcı rehberi (7)
    8. Yatırımcı rehberi (9)
    9. Yatırımcı rehberi (8)
    10. Erdoğan bugün Trump'la görüşecek
    11. Yatırımcı rehberi (6)
    12. Basketbol: THY Avrupa Ligi
    13. Yatırımcı rehberi (5)
    14. Jandarmadan kış lastiği için videolu..
    15. 12 dev firmaya soruşturma
    16. Hurda parçalarından güneş enerjisiyle..
    17. Kars'ta kar yağışı
    18. Yatırımcı rehberi (3)
    19. Yatırımcı rehberi (4)
    20. Trump, bin Selman'ı Putin'le samimi..
    Yerli otomobil sunumu! Erdoğan beğendi
    Yerli otomobil sunumu! Erdoğan beğendi
    Avrupa Ligi'nde uzun süre hafızalardan silinmeyecek pozisyon
    Avrupa Ligi'nde uzun süre hafızalardan silinmeyecek pozisyon
    Gümrüklerde bekleyen 100 bin araca 6 ay ek süre
    Gümrüklerde bekleyen 100 bin araca 6 ay ek süre
    Mısır, afişlerde Türkiye'nin askeri araçlarını kullandı!
    Mısır, afişlerde Türkiye'nin askeri araçlarını kullandı!
    Herkesi kandırmış… İlkokul mezunu savcı! Binbir surat seher
    Herkesi kandırmış… İlkokul mezunu savcı! Binbir surat seher

    Günün Karikatürü

    1 Kasım 2018
    SGK'dan binlerce kişiye maaş müjdesi
    SGK'dan binlerce kişiye maaş müjdesi
    ABD, 30 ATAK helikopteri teslimatına engel oldu!
    ABD, 30 ATAK helikopteri teslimatına engel oldu!