  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Orman köylüleri ceviz ve badem ağaçlarından 435 milyon lira gelir bekliyor

Edirne Orman İşletme Müdürü Ceylan: - "Ceviz, badem, fıstık çamı, lavanta ve hünnap türleri başta olmak üzere yaklaşık 20'ye yakın gelir getirici fidan tesis ediyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-08-08 11:02:29 -
Orman köylüleri ceviz ve badem ağaçlarından 435 milyon lira gelir bekliyor

EDİRNE (AA) - GÖKHAN BALCI - Edirne'de yürütülen gelir getirici tür ağaçlandırması kapsamında yetiştirilen ceviz ve badem ağaçlarından verim çağında 435 milyon lira gelir bekleniyor.

Orman Genel Müdürlüğünce köylünün ekonomik seviyesini yükselterek kente göçü engellemek amacıyla ülke genelinde yürütülen ağaçlandırma çalışmaları kapsamında Edirne'de 2013 yılından bu yana 91 köyde gelir getirici tür ağaçlandırması ve özel ağaçlandırma yapıldı.

Sahalarda genellikle ceviz, badem, kavak, fıstık çamı ağaçlarıyla lavanta tercih edildi.

Edirne Orman İşletme Müdürü İhsan Ceylan, AA muhabirine, Edirne'de bulunan 50 bin hektara yakın ormanlık alanın, tarım arazileri içerisinde parçalı bir vaziyette olduğunu söyledi.

Bu alanın yüzde 40'ının boşluklu ve açık orman arazisi olduğunu belirten Ceylan, arazilerde köylülere gelir getirici tür ile endüstriyel ağaçlandırma faaliyetleri yürüttüklerini ifade etti.

Topraktan aldıkları numunelerle uygun türleri belirlediklerini anlatan Ceylan, "Ceviz, badem, fıstık çamı, lavanta ve hünnap türleri başta olmak üzere yaklaşık 20'ye yakın gelir getirici fidan tesis ediyoruz. Edirne'de 10-15 yıl önceki özel ağaçlandırmalarda da başarı elde edilmiş. Bu başarılı sahalar örnek alınarak son yıllarda orman köylümüze boşluklu açık orman arazileri üzerinde gelir getirici anlamda arazi hazırlıyoruz. 3 yıl boyunca da fidanlarını dikip bakımını yaparak bu alanları veriyoruz." dedi.

Ceylan, 1900 hektara yakın özel ağaçlandırma sahası bulunduğunu, köylülere burada ürettikleri ürünleri pazarlama imkanı tanıdıklarını belirtti.

- 435 milyon lira gelir bekleniyor

Orman Mühendisi Kamil Elitez de 2008 yılında Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu'nun Edirne'de diktiği ve ertesi yıl meyvesini kopardığı aşılı ceviz fidanının, gelir getirici tür ağaçlandırması ile "5 Bin Köye 5 Bin Orman Projesi"nin başlangıcına vesile olduğunu anımsattı.

2013 yılından bu yana 91 köye gelir getirici tür ve özel ağaçlandırma yaptıklarını ifade eden Elitez, "2019 yılında Edirne'de bin ton ceviz, 400 ton badem üretildi. Bunları da 25 lira kilogram fiyatından hesapladığımızda Edirne'ye 35 milyon liralık gelir getirdi. Bugüne kadar yaptığımız özel ağaçlandırma ve gelir getirici türlerin tamamının 15. yaşına geldiğini hesaplarsak 15 bin ton ceviz ve 2 bin 300 ton badem üretmeyi planlıyoruz. Bugünkü fiyatlardan hesapladığımızda 435 milyon lira yapar." diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Trabzonspor'dan İngiltere'ye! 20 milyon euro bedelle
Spor

Trabzonspor'dan İngiltere'ye! 20 milyon euro bedelle

Trabzonspor ile başarılı bir sezon geçiren kaleci Uğurcan Çakır için flaş bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre, İngiliz ekibi Sheffield Uni..
Adil Gür, 'Muharrem İnce ile görüştüm' diyerek önemli bir bilgi verdi
Siyaset

Adil Gür, 'Muharrem İnce ile görüştüm' diyerek önemli bir bilgi verdi

A&G Araştırma Şirketi sahibi Adil Gür, yeni parti kuracağı öne sürülen CHP’li Muharrem İnce ile ilgili katıldığı bir televizyon programında ..
Yunanlı generalin Türkiye isyanı! Ülkesini yerden yere vurdu
Dünya

Yunanlı generalin Türkiye isyanı! Ülkesini yerden yere vurdu

Yunanistan ordusundan emekli Korgeneral Nikolaos Tamouridis, ülkesinin son dönemdeki iç ve dış politikalarından duyduğu rahatsızlığı sert bi..
Satılık 2017 model Opel Corsa
Satılık 2017 model Opel Corsa

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı