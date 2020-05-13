Orman İzmir projesi hız kazanıyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Bornova Şeytan Deresi’ndeki orman restorasyon çalışmasını yerinde inceledi. Fidanların boy vermeye başladığını dile getiren Soyer, “Şehir içi parklar yeşil koridorlarla ormanlara ve doğal alanlara bağlanacak. Bunun Türkiye’de örneği yok” dedi.

İzmir’de büyük orman yangının yol açtığı tahribatın yaralarını sarmak ve İzmirlilerin doğayla bütünleşebilmesi sağlamak amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan Orman İzmir kampanyası devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kampanya kapsamındaki Yaşayan Park projesinin bir ayağı olan Bornova Şeytan Deresi’ndeki orman restorasyon çalışmasını ve boy veren fidanları yerinde inceledi. Yaşayan Park projesiyle İzmirlilerin doğa ve ormanla bütünleşmesini sağlayacaklarını söyleyen Soyer, “Doğayı şehirle birleştiriyoruz. İzmirlinin evinden çıkıp yeşil koridorlarla araca binmeden doğaya erişebilecekleri bir yeşil altyapı stratejisi hazırladık. Şehir içi parklar yeşil koridorlarla ormanlara ve doğal alanlara bağlanacak. Bunun Türkiye’de örneği yok" dedi.

Yaban hayat geri dönüyor

Proje alanında Başkan Soyer’e bilgi veren İzmir Büyükşehir Belediyesinden uzmanlar, bir toprak döküm sahası olan proje alanında esas amacın humuslu toprak oluşturmak ve önce toprağı iyileştirmek olduğunu söyledi. Uzmanlar şöyle devam etti:

"Alana arpa ekildiği için buraya normalde uğraması beklenmeyen türler bölgeyi kullanmaya ve beslenmeye başladı. Arpalar kuruyacak ve yerdeki ilk humus tabakasını oluşturacak. Bir daha ki sene arpaların arasında humus tabakası içinde yabani bitkilerin tohumları da gelmiş olacak. Buradaki tohum çeşitliliği artacak. Sonra çayır alanı gelişecek, fidanlar büyüyecek, fidanların boylanmasıyla beraber yeni türler gelecek ve bir yabanlaşma süreci başlayacak.”

50 bin metrekare alana dikim yapılmıştı

Aralık 2019’da İzmirliler Başkan Tunç Soyer’le Bornova Şeytan Deresi’nde 50 bin metrekarelik alana; zeytin, menengiç, dağ çileği, ahlat ve palumut meşesi gibi İzmir’de sayıları giderek azalan 4 bin 500 adet fidan dikmişti. Toprak döküm sahası olan Şeytan Deresi’nde fidan dikiminden önce toprak dolgusu yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi, erozyonu önlemek ve toprağın organik yapısını güçlendirmek amacıyla arpa ve fiğ tohumu da ekmişti.

Bağış kampanyası sürüyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Orman İzmir Kampanyası ile İzmir’de doğan her çocukla eş zamanlı olarak bir ağacın büyümesini, İzmirlilerin doğa ve ormanlarla bütünleşebilmesi için il genelinde 35 Yaşayan Park’ın kurulmasını, kentteki tüm park alanlarının, yeşil koridor ve yeşil caddeler aracılığıyla birbirine ve şehrin doğal alanlarına bağlanmasını hedefliyor.

Orman İzmir kampanyası kapsamında 1,5 milyon lira bağış rakamına ulaşıldı. 3,5 milyon lira hedefiyle yola çıkan Orman İzmir kampanyasının ikinci aşaması için sonbahara kadar bağış toplanmaya devam edilecek. Kampanya kapsamında 150 bin 534 fidan alınması, iki prefabrik yapı ve 300 metrekarelik alana toprak deposu inşa edilmesi ve 50 römork tipi yangın tankerinin alınması hedefleniyor.