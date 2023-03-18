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Spor Orkun'un tırnağı etmez... Burak Yılmaz boyun eğdi!
Spor

Orkun'un tırnağı etmez... Burak Yılmaz boyun eğdi!

Fortuna Sittard forması giyen Burak Yılmaz, LGBT reklamı yaparak uluslararası baronlara boyun eğdi!.. Milli futbolcu Orkun Kökçü, Müslüman olduğu için LGBT'li pazu bandı takmayı reddetmiş, dik duruş sergilemişti.

Yeniakit Publisher
2023-03-18 14:22:00 -

Fortuna Sittard forması giyen eski milli oyuncu Burak Yılmaz, FC Volendam deplasmanına LGBT haklarını savunan simgeleri olan kaptanlık pazubandıyla çıktı.

Bir diğer milli futbolcumuz Orkun Kökçü, bu pazubandı takmayı daha önce iki kez reddetmişti.

Burak Yılmaz’ın söz konusu hareketi sosyal medyada büyük tepkiye neden oldu.

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