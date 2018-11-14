Orkide dirençlidir, yeter ki bakmasını bilelim

İnsanlar, orkideleri çiçek açmayınca orkidenin ömrünü tamamladığını düşünür. Halbuki orkideler oldukça savaşçıdırlar.

Çiçeklenmeyen orkidelerin topraktan tamamen temizlendikten sonra bir cam vazoya sadece su ile koyulması gerek..İki gün içinde çiçeklenmeye başlar. Toprakla uğraşmaya da gerek kalmaz. Suyun rengi değişince, sularını haftada bir değiştirirsiniz.

Orkide bakımı hakkında bilinmesi ve dikkat edilmesi gereken hususları maddeler halinde derlemeye çalıştık:

Orkide Nasıl Budanır?

Orkideleri sık budamaya gerek yoktur. Budama işlemi eylül kasım ayları arasında yapılmalıdır. Orkideler fungal ve bakteriyel enfeksiyonlara karşı son derece duyarlı olduğundan budama işlemi yapılırken elimizi sabunla yıkamalıyız. Budama da kullanacağımız makas da sirke veya kolonya ile silinmeli.

Budama da kurumuş ve sararmış yapraklarla kuru çiçek sapları gövdeye yakın yerden kesilip çıkarılmalı gövdeye zarar vermemeye özen gösterilmelidir. Canlılığını yitirmiş ölü kökler temizlendikten sonra tarçın veya kömür tozu serpilerek bakteri oluşumu engellenmelidir.

En önemlisi sulama

Orkideler genellikle haftada bir su isterler. Aslında sürekli gözetim altında tutup toprağı kurudukça sulamakta fayda vardır. Sulama işlemini en sağlıklı yapma yöntemi, eğer delikli bir saksıda duruyorsa orkideniz, saksıyı akan suyun altına tutup içinden 2-3 kez suyu süzdürerek sulamaktır. Yani saksıyı akan musluğun altına tutup altından su akmaya başlayana kadar su akıtın. Musluğu su akışı kesilene kadar kapatın, ardından tekrar açıp su saksının altından akana kadar bekleyin. Bu işlemi gerekiyorsa 3. kere tekrarlayın.

Orkide kökleri su tutmaya çok elverişli oldukları için orkideleri öldüren şey az sulanmaktan ziyade çok sulanmalarıdır. Onun için saksının içinde su biriktirmemeye özen gösterin. Eğer yapabiliyorsanız yağmur suyu biriktirerek onunla da sulayabilirsiniz, orkideler için oldukça besleyicidir.

Nemlilik, IŞIK, SAKSI

Orkideler nemli ortamları sever. O yüzden evde bir hava nemlendiriciniz varsa eğer onu kullanabilirsiniz. Ya da orkide saksısını orkidenin kökü suya değmeyecek şekilde su dolu bir kabın içine oturtabilirsiniz.

Orkidenin sağlıklı olması için ihtiyaç duyduğu sıcaklık 15-25 C derecedir. Yazın çok sıcak günlerinde orkidelerinizi evin en serin yerine taşıyarak sıcaklık sorununu çözebilirsiniz.

Işık için pencereden 20-30 cm içeride günde en fazla 4 saat direkt güneş ışığı alacakları bir konum uygun olacaktır. Orkide yaprakları ışık konusunda size ipucu verir. Yapraklar koyu yeşilse ışık yetersiz, kırmızı-yeşilse fazla ılık alıyorlar demektir.

Orkideleri asla tam olarak toprağa gömmeyin. Bu hava almalarını engelleyecektir. Doğada orkideler toprakta değil ağaçlara veya taşlara tutunarak büyürler.

Orkidelerinize ayda bir çiçekçilerden satın alabileceğiniz orkide besini verebilirsiniz. Orkidelerin besini yavaş yavaş emmesi için suya serpin, minik buz kalıpları haline getirin ve bu minik buz kalıplarını saksısına koyun.