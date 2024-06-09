Orkide bakımı nasıl yapılır? Orkide çiçeği böyle bakılmalı! İlişkin bilmeniz gereken 5 şey

Orkide; Bu ilginç çiçekler, çeşitliliğe bağlı olarak çeşitli renk ve boyutlarda bulunabilir. Orkide, uygun koşullar sağlandığında ev ortamında da yetişiyor. Özellikle kapalı orkide bitkilerinin bakımı, bunları düzgün bir şekilde nasıl yetiştireceğinizi öğrendikten sonra kolaydır. Tür ve cinsine göre orkide bakımı değişse de genel prensipler aynıdır. Orkide, ışık, sıcaklık ve nem gibi tüm temel ihtiyaçları karşılandığında çok az dikkat gerektirir.

Orkide çiçeği, uzun ömürlü ve estetik açıdan güzel bir çiçektir. Bakımı önemlidir. Orkide hızlı açar mı? En güzel çiçek orkide böyle bakılmalı!

ORKİDE BAKIMI NASIL YAPILIR?

İç mekan orkide bakımı için sıcaklık da önemlidir. Orkide, normal büyüme mevsimi boyunca daha soğuk veya daha sıcak havaları tolere ederken, yeteri kadar çiçeklenmeleri için gece saatlerinden 15 derece daha serin olmaları gerekir. Orkideyi koyacağınız yerin aydınlık olması ancak direkt ışık almıyor olması gerekmektedir. Pencere önü değil ama daha yan kenarlarına doğru koyabilirsiniz.

Orkide, bol suya ihtiyaç duyar ancak sulamalar arasında biraz kurumaya bırakılmalıdır. Genel olarak 4 – 7 günde bir sulamak gerekse de bu kesin bir kural değildir. Orkidenin su ihtiyacı saksı ortamı ile değişkenlik gösterebilir. Yaz aylarında daha çok su isteyebilirken kış aylarında sulama sıklığı azalabilir.

Orkide bitkileri yaklaşık yüzde elli ila yetmiş nemde yeterli neme ihtiyaç duyar. Doğru nem oranını ayarlamanın yolu bitkinizi altı çakıl taşları ve su ile dolu bir saksıya koymak.

Bitkinizi ortalama haftada bir gübrelemek yeterli olacaktır. Orkideler için az gübreleme daha verimlidir.

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Genellikle 10-12 cm civarında ufak saksılar yeterlidir. Eğer çiçeğin içinde bulunduğu toprak karışımı bozulduysa ve kökleri fazla geliştiyse değiştirmeniz yerinde olacaktır.



Orkide Nasıl Çoğaltılır?

Orkide çoğaltmanın bir kaç değişik yolu var. Laboratuvar ortamına ihtiyaç duyan üretim şekilleri gerçekten çok güç ortamlar. Ev için en uygun üretim yöntemleri vejetatif üretim yolları. Hem daha hızlı çiçekli bitkiler elde edilebiliyor hem de uygulaması kolay yollar.

Tohumla üretim

Dünyanın en küçük tohumlu bitkisi orkideler. Bir aspirin ağırlığına yüz bin orkide tohumu sığdığı düşünülürse boyutları daha net hayal edilebilir. Kendi besinlerini karşılayamadıkları için bazı mantar türleriyle simbiyotik ilişkiye girip çimlenme için gerekli enerjiyi sağlamaları gerekiyor. Laboratuvar şartlarında mantarla aşılanan tohumlar kavanozlara ekilerek çimlenmesi sağlanıyor. Bazı orkide türlerinin çimlenmesi için 10-12 yıl gibi uzun bir süre gerekli, orkidelerin nesillerinin tehlikede olmasının başlıca sebebi çimlenmesindeki güçlüktür.

Doku kültürüyle üretim

Bitkinin çeşitli yerlerinden kesilen parçalarının steril kavanozlar içerisinde ihtiyacı olan tüm şartların yerine getirildiği özel beslenme solüsyonlarında çoğaltılıp köklendirilmesi işlemidir. Bu yolla elde edilen bitkiler anne bitkinin genetik olarak tıpa tıp aynısı olduğu için üstün melez orkide türlerinin üretilmesinde bu yol tercih edilir.

Sympodial Orkidelerin Çoğaltılması

Bu tür orkideler tek bir gövdeden yan yana simpodial olarak gelişim gösterirler. Ne kadar çok bitki gövdesi olursa olsun hepsi tek kök sistemine bağlı yani aynı bitkidir. Bu yüzden az sayıda gövdeli bitkiler ayrılırsa gelecek yıl kendini tam toparlayamayacağı için çiçeklenme gerçekleşmeyecektir. Büyüme mevsimine doğru ve çiçeksizken yapılan ayırma işlemleri daha başarılı olmaktadır.

Orkide çiçeklerinin sevmediği 5 şey

Bilmeniz gereken 5 şey

1- Geniş ve kalın saksılar.

2- Boynu bükük orkide.

3- Budama zamanı hatası.

4- Sulama yapılması.

5- Bulunduğu yerin iyi seçilememesi