Orkide bakımı, çoğaltımı, saksı değişimi, kurtarma, çiçek açtırması nasıl yapılır ?

Orkide Nasıl Bir Çiçektir?

Orkide görsel olarak çok şık bir çiçektir, çiçek açtığında insana mutluluk verir. Günümüzde en çok tercih edilen bir çiçektir. Çok tercih edilmesinin sebepleri ise sağlıklı ortamda yetişen bir orkidenin 10 yıl yaşamasıdır. Anneler günü, hastane ziyaretinde hediye edilmektedir. Ayrıca kız isteme merasimlerinde tercih edilen çiçek türüdür.

Orkide Alırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Orkide alırken çok sayıda tomurcuk olmasına, bir iki tane çiçek açmış olması dikkat edilmeli. Orkide çiçeklerinin parlak ve canlı olmasına dikkat edilmeli, ayrıca yapraklarına da bakıp, yapraklarında sararma, büzüşme olmamasına dikkat edilemelidir ki orkidemizin sağlıklı olduğunu anlayalım.

Orkide Bakımı Nasıl Yapılır?

Orkide bakımı zahmetli bir çiçek değildir, haftada 1 çay bardağı su verdiğinizde su ihtiyacını tamamlamış olacaktır. Sulama işleminden 10dk sonra su tabağında biriken suyun boşaltılması gerekir. Orkidenin köklerinin çürümemesi için çok önemlidir. Oda sıcaklığı yaşamını devam ettirebilmesi için yeterli olacaktır. Direk güneş ışığına maruz bırakılmamalı, tül perde arkasındaki ışık yeterli olacaktır. Kesinlikle şeffaf saksı kullanılmalı. Karanlık ortamda çok uzun süre bırakılmamalı.

Orkide Nasıl Bir Ortam İster?

Orkide aydınlık ve ışıklı bir ortamı çok sever, cama yakın olmalı ancak direk güneş ışığı gelmemeli, perdelerin arkasındaki ışık yeterli olacaktır. Oda sıcaklığı ortalama 20-22 derece sıcaklık en ideal ısıdır. Saksısının şeffaf olmalı kökünde ışık alması gereklidir. Çünkü bu şekilde orkidemiz tomurcuk yapacaktır. Orkide Nasıl Toprak İster ?

Orkide doğada ağaç gövdelerinde yapışık büyüdüğü için ağaç kabuğu toprağı kullanılması uygundur, (orkide toprağı) olarak isimlendirilmektedir. Bu ağaç kabukları makinelerde işlenerek küçük kabuklar haline getirilmektedir. Orkide dikimini sadece ağaç kabuğu ile dikilmelidir.

Orkideye Hangi Sıklıkla Su Verilmelidir?

Orkideler çok fazla su seven çiçek değildir, nemi çok sever, haftada bir çay bardağı su yeterlidir. Su verdikten 10dk sonra su tabağının boşaltılması gerekmektedir. Köklerin sağlıklı olması için çok önemlidir. Saksının dibinde biriken suyu dökmezseniz orkidenin kökleri çürüme yapar. Orkide durgun su sever (bekletilmiş su) kullanırsak daha iyi olur.

Orkide Saksı Değişimi Ne Zaman Yapılır?

Orkide saksı değişimi, orkidenin durumuna göre karar verilmeli orkidenin yaprak sayısı arttığında ve saksı orkideyi artık taşıyamaz hale geldiğinde orkidenin saksısının değişim zamanı gelmiş demektir. Bir büyük boy şeffaf saksı ile değişim yapılmalı ve saksı değiştiğinde orkide daha fazla çiçek verecektir.

Orkide Saksı Değişimi Nasıl Yapılır?

Orkide de saksı değişimi önemlidir, orkidenin büyüklüğüne göre saksı tercih edilmelidir. Genelde 2 seçenek saksı bulunmaktadır, orta boy ve büyük boy olarak. Saksı değişiminde önce saksıyı bu şekilde sıkarak, orkide köklerinin gevşemesini sağlıyoruz. Çok fazla dağılmadan ve kök kırmadan çıkabilsin diye bu şekilde yapılmalıdır. Sonra bir miktar ağaç kabuğunu saksının alt kısmına koyuyoruz. Orkidemizi yerleştiriyoruz.Tekrardan üzerine ve yanlarına boşluk kalmayacak şekilde ağaç kabuğu ilavesi yapıyoruz. Bu şekilde orkidemizin saksısını değiştirdik. Her dikimden sonra bütün bitkilere can suyu verilmesi çok önemlidir. Bizde bu işlemi saksısını değiştirdiğimiz orkide için yapacağız. Bitki ile toprağın daha da sıklaşmasını sağlayacak ve kabarmasını engelleyecektir. Orkideye bir çay bardağı suyun yeterli olduğunu söylemiştik. Orkidemizin saksı değişimi tamamlandı.

Çiçek Açmayan Orkide Nasıl Çiçek Açtırılır?

Orkidelerin çiçekleri azaldığında vitamin takviyesi yapılmalıdır. Çiçek açmasına ve daha hızlı tomurcuklanmasını sağlayacaktır. Bir çay bardağı suya yarım kapak kadar vitamin koyup, 2 haftada bir tekrarlarsak orkide çiçek açacaktır. Orkideler en erken 2 ay içerisinde çiçek açarlar, yerini ve ortamını sevdikleri zaman ve çiçekleri 6 ay kadar üzerinde durabilir.

Orkide Nasıl Çoğaltılır?

Orkideleri boğumları şu çiçek açan dalın üzerindedir, bunlara göz de deriz, 1-2- 3üncü boğumun hafif üzerinden çapraz kesilmesi gerekmektedir. Kestikten yaklaşık 2 ay içerisinde 3üncü gözün üstenden çoğunlukla çiçek çıkarır, ancak 2inci boğumdan da çiçek çıkarma ihtimali vardır. Orkideyi budama yapmayıp bıraktığınızda orkidenin dalı sararmadıysa orkide kendiliğinden ordan yaprak çıkararak, altından da minik minik kökler çıkararak çoğalabilir. Sonradan çıkan bu yaprak ve minik kökü gösterdiğimiz budama yöntemi ile çıkararak farklı saksıya dikebiliriz. Ama biraz beklememiz gerekmektedir. Yaprak sayısı üç tane dibinden çıkan kök sayısı 4-5 tane olmalıdır.

Orkide Bakımı için Püf Noktaları

Haftada 1 çay bardağı dinlenmiş su verilmelidir.

Cama yakın olmalı, ancak tül perde arkasından güneş almalı.

Şeffaf saksı kullanılmalı, seramik veya dekoratif saksı uzun süre kullanılmamalı.

Su verdikten 10dk sonra saksının dibindeki (su tabağındaki) suyu boşaltmalı.

Toprak olarak küçük küçük parçalanmış ağaç kabuğu kullanılmalı.

En az ayda bir defa vitamin verilmeli.

Orkide Anlamı

Çiçeklerin duyguları vardır ve onlarla konuşmak veya onları sevmek daha canlı olmalarını sağlamaktadır. Bu durum bilimsel makaleler ile kanıtlanmıştır. Bununla birlikte çiçeklerin bizi duyabildiği kadar bizim de çiçekleri duymamızı sağlayacak derin anlamlar mevcuttur. Renkleri bizlerle konuşur ve derin anlamlar aktarırlar.

Bin yıllardır çiçeklerin ruhlarının olduğu insanlık tarafından nesiller boyu anlatılmış ve buna göre davranılmıştır. Orkide de bu çiçeklerden birisidir ve renklerine göre farklı anlamları bizlere aktarmaktadır. Orkidenin bizlere aktardığı anlamları renklerine göre sıralayacak olursak;

Beyaz Orkide; masumiyet, zarafet, saf aşk

Sarı Orkide; dostluk ve arkadaşlık

Mor Orkide; asalet (kraliyet ailesine ait bir rengi ifade eder)

Fuşya Orkide; sevimlilik ve samimiyet