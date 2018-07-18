​​​‘Orkestra ahengiyle kalkınmaya yeni soluk’

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile yapılan toplantıda, gümrük ve dış ticaret işlemleri ile bilhassa reel sektörün teknolojiye ve katma değere dayalı büyümesi için yapılması gerekenler ele alındı. Görüşmede, sanayide ara malı ithalatı yapılan ürünlerin Türkiye’de üretilmesi için alınacak tedbirler de gündeme geldi.

YENİ KALKINMA MODELİ

İTO heyetinin Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ı ziyaretinde ise Oda’nın projeleri ile teknolojiye ve katma değere dayalı yeni kalkınma modeli ele alındı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile gerçekleştirilen toplantıda ise Oda’nın eğitime katkıları hakkında bilgi verildi. Üniversitelerdeki bilimsel potansiyelin, sanayiye aktarılarak ekonomik değere dönüşmesi için yapılması gerekenler konuşuldu.

BAKANLIKLARLA YAKIN İŞBİRLİĞİ

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, iş dünyasının beklenti ve çözüm önerilerini, yakın işbirliği içinde ilgili bakanlıklarla paylaşacaklarını belirti. Avdagiç, “İstanbul Ticaret Odası olarak bakanlıkların yenilikçi projelerinin hayata geçirilmesi için her türlü desteği verip sorumluluk alacağız. Yüksek katma değere dayalı yeni bir kalkınma modeli için özel sektör ve karar vericiler ele ele vereceğiz. Türkiye’yi hep birlikte büyüteceğiz” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk kabinesinin başarılı çalışmalar yapacağına inandıklarını belirten Avdagiç, “Türkiye’yi bir adım ileri götürecek, teknolojide atağa geçirecek çalışmalar en güçlü önceliğimizdir. İş dünyası olarak ​​Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde ekonominin tüm aktörlerinin bir orkestra ahengiyle hareket etmesiyle, özel sektör öncülüğünde kalkınmaya yeni bir soluk getirecek her çalışmaya destek olacağız” açıklamasında bulundu.