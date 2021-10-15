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Ekonomi Orka Holding’den Giresun’a 30 milyon TL’lik yatırım
Ekonomi

Orka Holding’den Giresun’a 30 milyon TL’lik yatırım

Orka Holding, üretim alanında yeni yatırımlar yapmayı planlıyor.

Yeniakit Publisher
2021-10-15 15:29:00 -
Orka Holding’den Giresun’a 30 milyon TL’lik yatırım

Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, dünya moda endüstrisinde erkek giyim alanında zirvede kendine yer açan Damat Tween D’S Damat olarak sorumluluklarının çok büyük olduğunu belirterek, “Bu yılki ciroda 2020 yılını yüzde 75 geçmiş durumdayız. Orka Holding olarak bu yıl sonunda 900 milyon TL ciro hedefliyoruz. Gelecek yıl hedefimiz 1 milyar 100 milyon TL ciroya ulaşmak olacak. Halen grup bünyesinde 2 bin 500 kişiye istihdam sağlıyoruz. Amacımız istihdamı gelecek yıl 3 bin kişiye çıkarmak” ifadelerini kullandı.

3’üncü üretim tesisi

Orakçıoğlu, Türkiye adına değer yaratmak üzere erkek giyimde sektördeki en büyük ve Avrupa’nın sayılı üretim yatırımının müjdesini de verdi. Giresun’da ilk fabrikayı 2004 yılında, ikincisini ise 2015 yılında açtıklarını aktaran Orakçıoğlu, “Mevcut iki tesiste halen 20 bin metrekare kapalı üretim alanında günlük 4 bin gömlek, bin 100 adet takım elbise ve bin pantolon üretim kapasitesine sahibiz. Toplamda 800 kişiye istihdam sağlıyoruz. Üçüncü üretim tesisimizi Giresun’da Organize Sanayi Bölgesinde 30 milyon TL yatırımla açmayı planlıyoruz. Yeni fabrikamızla kapasite olarak gömlek ve pantolon üretiminde iki katına çıkmayı ve 300 kişiye ek istihdam yaratmayı planlıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

“İtalya'da modanın devler ligindeyiz”

Orka Holding Yönetim Kurulu Üyesi Osman Arar da global yolculuklarında pazar çeşitliliğine çok önem verdiklerini ifade etti. Arar, şunları kaydetti: “Yıl sonuna kadar yurt dışında 14, yurt içinde ise 10 yeni mağaza açacağız. Yurt dışında özellikle Kovid-19 pandemisini en dramatik yaşayan ülkeler olmasına rağmen İtalya ve İspanya’da büyümeye devam ettik. Üç yıl önce girdiğimiz İtalya’da 17 şehirde 26 mağaza açma başarısı gösterdik. Artık İtalya’da modanın devler ligindeyiz. İtalya’da kasım ayında Bologna ‘da bir mağaza daha açıyoruz.”

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