Orka Holding yurtdışında büyümesini sürdürüyor

Kentin en işlek alanlarından olan Piața Sfatului caddesinde ve 200 metrekare alanda açılan D’S damat mağazasında, markanın sürdürülebilir üretim yöntemi ile oluşturulan ve şıklık ve konforu yansıtan çok özel koleksiyonları yer alıyor.

Romanya’nın turistik kenti

Orka Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Koordinatör Osman Arar, Romanya’nın D’S damat markasının Balkanlar bölgesinde en başarılı olduğu ülkelerden biri olduğunu aktardı.

Arar, aynı zamanda ülkede en çok bilinen marka olduklarını belirterek, şunları kaydetti: “Mağazamızın yer aldığı Braşov, kayak merkezlerinden masalsı mimarisine kadar tüm özellikleriyle hem kış hem de yaz dönemlerinde Romanya’nın en turistik kentlerinden biri. Aynı şekilde D’S damat mağazamızın yer aldığı kentteki Piața Sfatului alanı da tarihi ve turistik cazibe merkezi olmasıyla da öne çıkıyor. Mağazamız, erkek giyimde küresel markalarla zirveyi paylaşan D’S damat’ın bilinirliğine önemli katkı sağlayacak.

Şıklık ve konfor

Global marka olarak sorumluluğumuz büyük. D’S damat, şıklık ve konforu bir arada sunan ve her bütçeye hitap eden koleksiyonlarının yanında aynı zamanda sürdürülebilir bir geleceğe sunduğu katkı ve döngüsel tüketim odaklı yaklaşımı ile de Romanya’da gönülleri fethetti. Dijital dönüşüme hızla adapte olmamızın da başarımızı olumlu etkilediği ülkede daha da büyüyeceğiz.”

15 yeni mağaza

Orka Holding’in her yıl büyüyerek sürdürdüğü global yolculuğunda pazar çeşitliliğine özel önem verdiklerinin altını çizen Osman Arar bu yıl D’S damat’ın marka zincirini hem Romanya hem de diğer ülkelerde genişletmeyi sürdüreceklerini, D’S damat ile 2022 yılı sonuna kadar 15 yeni mağaza açmayı planladıklarını bildirdi.