Orjinal trileçe tarifi | Trileçe malzemeleri ve yapımı

Orijinal trileçe tarifi, 3 süt çeşidiyle yapılır. Fakat evde inek sütüylede yapmak mümkün. Peki ama trileçe nasıl yapılır? İşte cevabı...

Malzemeler

4 adet yumurta

1 su bardağı şeker

1 silme su bardağı un + 2 yemek kaşığı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

1 tutam tuz

Sütlü sosu için;

1 su bardağı +1 çay bardağı manda sütü

1 su bardağı +1 çay bardağı keçi sütü

1 su bardağı +1 çay bardağı inek sütü

1 çay bardağı şeker

* Dilerseniz 4 su bardağı inek sütü, 1 paket sıvı krema ve 5 yemek kaşığı şeker karıştırıp, aynı sonucu elde edebilirsiniz.

Üzeri için;

1 paket toz kremşanti

1 çay bardağı soğuk süt

Karameli için;

1 su bardağı toz şeker

1 yemek kaşığı tereyağı

1,5 su bardağı su

1,5 yemek kaşığı nişasta

Öncelikle oda ısısındaki yumurta ve şekeri derin bir kaba alıp, rengi açılana kadar, ortalama 8-10 dakika kadar yüksek devirde çırpın. Aslında yumurtanın beyazı ve sarısını ayırarak yapmak daha verimli bir kabarma sağlayacaktır. O tarif için "Pandispanya Yapımının Püf Noktaları" yazısına göz atabilirsiniz.

Üzerine un, kabartma tozu, vanilya ve tuzu eleyip, spatula ile, hamurun içerisindeki kabarcıkları söndürmeden yavaşça, katlayarak karıştırın.

Orta boy veya büyükboy bir borcama hazırladığınız kek harcını döküp, üzerini düzeltin. Önceden ısıtılmış alt-üst ayarda, ortalama 30-40 dakika pişirin.

Piştikten sonra, ilk sıcağının çıkması için kenara alın ve diğer aşamaları hazırlayın.

Kremşantiyi hazırlayıp, dolapta 2-3 saat kadar dinlendirin.

Karameli için; tavanın dibine şekeri yayın. Şeker eriyene kadar karıştırmayın ve renginin hafiften dönmesini bekleyin. Şeker eridikten sonra şekeri karıştırın ve üzerine suyu dökün. Su soğuk olduğu için aniden donacaktır ama su ısınınca karıştırarak çözebilirsiniz. Homojen bir kıvam aldıktan sonra, üzerine tereyağı ilave edin. Nişastayı su ile çözdürüp karıştırarak tavaya ilave edin.

Kekin üzerine delikler açıp, sütün içerisine krema ve şekeri karıştırıp, keke dökün. Yarım saat bekletip üzerine kremşantiyi sürün ve karameli üzerine dökün. Dolapta birkaç saat bekletip, servis edin.