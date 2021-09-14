Orijinal gülüt tarifi | Kolay gülüt tam ölçülü

Gülüt nasıl yapılır? Gülüt. Sivas'a özgü mısır unuyla yapılan bir çeşit kektir. Pek çok kişi gülütün nasıl yapıldığını merak ediyor. Peki, gülüt için hangi malzemeler gerekli? Kolay kek tarifi | Mısır unlu kek tarifi