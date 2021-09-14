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Kadın - Aile Orijinal gülüt tarifi | Kolay gülüt tam ölçülü
Kadın - Aile

Orijinal gülüt tarifi | Kolay gülüt tam ölçülü

Gülüt nasıl yapılır? Gülüt. Sivas'a özgü mısır unuyla yapılan bir çeşit kektir. Pek çok kişi gülütün nasıl yapıldığını merak ediyor. Peki, gülüt için hangi malzemeler gerekli? Kolay kek tarifi | Mısır unlu kek tarifi

Yeniakit Publisher
2021-09-14 00:41:00 -
Orijinal gülüt tarifi | Kolay gülüt tam ölçülü

Sivas’a özgü leziz bir tarif olan gülütü evlerinizde kolayca yapabilirsiniz. İşte, denenmiş tam ölçüyü gülüt tarifi…

Orijinal gülüt tarifi

Malzemeler:

  • 1 su bardağı sıvı yağ
  • 3 adet yumurta
  • 1,5 su bardağı şeker
  • 1,5 su bardağı süt
  • 1,5 su bardağı mısır unu
  • 1,5 su bardağı beyaz un
  • 2 paket kabartma tozu
  • 1 paket vanilya

Kolay gülüt tam ölçülü

Öncelikle bir karıştırma kabının içerisine yumurta ve şekeri alıp çırpın.

Ardından tüm malzemeleri karışıma ekleyin.

Hazırladığınız harcı yağladığınız kek kalıbına boşaltın.

Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında kekinizi pişirin.

Arzu ederseniz hamuru fırına vermeden önce kekin üzerine haşhaş ya da ceviz serpebilirsiniz.

Afiyet olsun.

Künefe nasıl yapılır? Künefe tarifi
Künefe nasıl yapılır? Künefe tarifi

Kadın - Aile

Künefe nasıl yapılır? Künefe tarifi

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