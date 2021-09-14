Orijinal gülüt tarifi | Kolay gülüt tam ölçülü
Gülüt nasıl yapılır? Gülüt. Sivas'a özgü mısır unuyla yapılan bir çeşit kektir. Pek çok kişi gülütün nasıl yapıldığını merak ediyor. Peki, gülüt için hangi malzemeler gerekli? Kolay kek tarifi | Mısır unlu kek tarifi
Sivas’a özgü leziz bir tarif olan gülütü evlerinizde kolayca yapabilirsiniz. İşte, denenmiş tam ölçüyü gülüt tarifi…
Orijinal gülüt tarifi
Malzemeler:
- 1 su bardağı sıvı yağ
- 3 adet yumurta
- 1,5 su bardağı şeker
- 1,5 su bardağı süt
- 1,5 su bardağı mısır unu
- 1,5 su bardağı beyaz un
- 2 paket kabartma tozu
- 1 paket vanilya
Kolay gülüt tam ölçülü
Öncelikle bir karıştırma kabının içerisine yumurta ve şekeri alıp çırpın.
Ardından tüm malzemeleri karışıma ekleyin.
Hazırladığınız harcı yağladığınız kek kalıbına boşaltın.
Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında kekinizi pişirin.
Arzu ederseniz hamuru fırına vermeden önce kekin üzerine haşhaş ya da ceviz serpebilirsiniz.
Afiyet olsun.