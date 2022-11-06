Orhun Müzesi'ni inşa ettiren kuruluş: Türk ve Moğol bilim heyeti Orhun Vadisi'nde incelemelerde bulundu!

TİKA'dan yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un Moğolistan ziyareti kapsamında gerçekleştirilen Bilge Tonyukuk Müzesi temel atma töreni ve "Moğolistan'daki Türk Kültür Varlıkları ve Bilge Tonyukuk" paneline katılmak için Moğolistan'da bulunan heyet Orhun Vadisi'nde incelemeler gerçekleştirdi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Danışmanı Dr. Ali İhsan Çağlar, Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Taşağıl, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şaban Doğan, TİKA Orta Asya ve Kafkaslar Dairesi Başkanı Dr. Ali Özgün Öztürk ve TİKA Ulanbator Program Koordinatörü Emrah Ustaömer, Moğol yetkililer ile saha çalışmalarına katıldı.

Türk heyetine, İKÇÜ-Moğolistan Devlet Üniversitesi (MUIS) Türkoloji Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Dr. Ankhbayar Danuu, Moğolistan Bilimler Akademisi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Enkhtur Altangerel, Moğolistan Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erdenebold Lkhagvasuren eşlik etti.

Orhun Vadisi ve çevresinde incelemeler yapan heyet, Nomgon Vadisi'nde Kutluk Kağan'a ait olduğu değerlendirilen ve ağustosta ortaya çıkarılan anıt kompleksi ile bölgede kazı çalışması yapılabilecek diğer arkeolojik alanlar hakkında, kazının Moğolistan tarafı başkanı Altangerel'den bilgi aldı.

Bölgedeki şehir harabeleri hakkında heyete bilgi veren Lkhagvasuren, Türkiye ile Moğolistan'ın şehir kazılarında birlikte çalışabileceğini ve bu alanda önemli bir ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Kutluk Kağan anıt kompleksiyle ilgili Türkiye'de "Kutluk Kağan Anıt Külliyesi ve Yazılı Bitigtaşı" başlığıyla bilimsel bir yayın yapılacağını belirten Moğol yetkililer, ziyarette bu yönde yeni araştırmaların da devam edeceğini kaydetti.

İki ülke bilim insanlarından oluşan heyet, daha sonra Orhun Vadisi başta olmak üzere Moğolistan'ın pek çok bölgesinde dil, tarih ve kültür araştırmalarına kaynaklık edecek Göktürk ve Uygur dönemine ait olduğu değerlendirilen alanlarda incelemelerde bulundu.

Moğolistan'daki Türk tarihinin önemli yapı taşlarından olan Bilge Tonyukuk anıtı Türkiye tarafından koruma altına alınıyor.

Akademisyenler, önemli kültür varlıklarının bulunduğu alanlarda yeni bilimsel işbirliklerine ihtiyaç olduğunu vurguladı.