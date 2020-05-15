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Orhan Osmanoğlu: Trump da Sultan Abdülhamid'in yaptığını yapıyor

Sultan 2. Abdülhamid Han'ın torunu Orhan Osmanoğlu, sosyal medyadan yardım toplamaya başladığı iddiaları üzerine açıklamada bulundu. Osmanoğlu, yalan haberlere tepki gösterdiği açıklamasında, Sultan Abdülhamid'in Yıldız Sarayı'na bazı gazetecileri almadığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 15:32:00 - 2020-05-15 15:35:09
Orhan Osmanoğlu: Trump da Sultan Abdülhamid'in yaptığını yapıyor

Sultan 2. Abdülhamid Han'ın torunu Orhan Osmanoğlu, sosyal medyadan yardım toplamaya başladığı iddiaları üzerine açıklamada yaptı.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Osmanoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Kıymetli okurlarımız. Basın ahlakı ve yalan haberler. Yalan haberler dünyadaki bir diğer virüs çeşididir. Sultan Abdülhamid Yıldız Sarayı'na bazı gazeticileri almazdı. Aynısını Trump da yapmakta.

"Daha önce de nevresim sattığımız söylendi"

Hatta geçenlerde ABD de atılan bir Twitter da “fake haberler insanlığın düşmanıdır” yazıyordu. Fransa fake haberlere ağır cezalar getirdi. Sayfa müdavimleri bilir daha önce de nevresim sattığımız söylendi.

"Algı oluşturulmaya çalışıldı"

Halbuki biz fahiş fiyata satışı eleştirdik oradan algı oluşturulmaya çalışıldı. Ama ellerinde patladı. Yeni bir fake haber: Neymiş yardım Twitter’ı atmışız. Biz hiç bir yardıma engel olmayız.

İBB’nin dahi askıda fatura kampanyasını yasal olmak ve ehline verilmesi şartı ile destekleriz. Faturasını ödeyemeyenlerin faturalarını ödemesine, talebelere yardıma, yaptığı salçası elinde kalıp satamayan teyzenin reklamını yapıp salçaları satmasına vesile olmaya varıncaya kadar.

"Artık biraz gelişin"

Biz sayfamızdan bir çok hayra vesile oluyoruz ama bunları afişe etmiyoruz. Artık biraz gelişin. Yazı keşfolalı çok oldu. Para kazanmanın başka yolları da var.

"Her türlü denetime açığız"

Bügün maalesef Türkiye de basına güven kalmadı. Bu sebeplerden. Her türlü denetime açığız.

Kamuoyuna saygılarımızla.

 

 

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