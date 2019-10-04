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Orhan Miroğlu çok sert çıktı: Bunca nefreti nasıl biriktirmiş

AK Parti 25 ve 26. dönem Mardin Milletvekili olan Orhan Miroğlu, CHP yandaşı Zülfü Livaneli'nin alıntıladığı bir yazıya sert çıktı.

04 Ekim 2019 Cuma 19:42
Orhan Miroğlu çok sert çıktı: Bunca nefreti nasıl biriktirmiş

AK Parti 25 ve 26. dönem Mardin Milletvekili olan Orhan Miroğlu, son dönemde Ekrem İmamoğlu ve Tunç Soyer'i methiyeler dizmesiyle gündeme gelen Zülfü Livaneli'nin beğenip paylaştığı "'Kasabalı' Anadolu çocuklarının intikamı" skandal yazıya tepki gösterdi.

Orhan Miroğlu, Livaneli'nin kendisini hayal kırıklığına uğrattığını belirterek, "Zülfü Livaneli çok beğenmiş bu yazıyı. Livaneli beğendiyse okumaya değer dedim okudum. Aman Allahım! Bir hukukçu nasıl yazabilir böyle bir yazıyı! Yazar, iktidar değişikliği olduğunda, Anadolu çocuklarının ‘radikal eliminasyonunu’ teklif ediyor" dedi.

"Üniversitelerin kapısına ‘Anadolulu Kasabalılar ve köylüler giremez’ diye tabela mı asılacak?"

Miroğlu sözlerine şöyle devam etti:

Yazara göre, Hukuk alanında sorun yaşıyorsak, sebebi, Anadolu’dan gelen,ve hukuk bitiren gençlerin, intikamcı duygularla hareket ediyor olmasıymış! Yazara göre tıp okuyan Anadolu gençleri de aynı! Onların da para kazanmaktan başka dertleri yok!

Merakım şu, Livaneli ilk iktidar değişikliğinde yazarın, Anadoluluları,hukuk alanından tasfiye edecek ‘radikal eliminasyon’ fikrine katılıyor mu? İlk iktidar değilikliği olduğunda, üniversitelerin kapısına ‘ Anadolulu Kasabalılar ve köylüler giremez’ diye tabela mı asılacak?

 "Bunca nefreti nasıl biriktirmiş..."

Abarttığımı düşünmeyin. Bu yazı bize,1794 Fransasının Jakobenizminin,ilk iktidar değişikliğinde,Türkiye’de nasıl olacaksa olacak, dirilip bir canavara dönüşeceğini açıkça göstermektedir. Bu bilim insanları Anadolu’ya karşı bunca nefreti nasıl biriktirmiş, tartışmalıyız acilen!

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Haber Tarihi: 04 Ekim 2019 Cuma 19:42
  1. Mardin
  2. Orhan Miroğlu
  3. Zülfü Livaneli

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