Orhan Gencebay'ın eşinden Erdoğan mesajı

Türkiye, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 2. turunu geride bıraktı. Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yarışında kazanan Erdoğan oldu. Oyların sayılmasının ardından Recep Tayyip Erdoğan, 13. kez Cumhurbaşkanı seçildi. Her fırsatta Erdoğan’ı desteklediğini belirten Orhan Gencebay’ın eşi Sevim Emre’den de tebrik paylaşımı geldi.

Geçtiğimiz günlerde “Bir Erdoğan daha gelmeyecek bu ülkeye. Erdoğan'a sahip çıkmak Türkiye'ye sahip çıkmaktır” sözlerini sarf eden ünlü isim, bu sefer Erdoğan’ın 17. zaferini kutladı.

Sosyal medyayı aktif kullanan 77 yaşındaki Sevim Emre peş peşe paylaşım yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir fotoğrafını nazar boncuğu emojisiyle paylaşan Sevim Emre, üzerine "Maşallah Cumhurbaşkanıma" yazdı.

Ardından bir paylaşım daha yapan Sevim Emre "Tüm kalbimle kutluyorum. İmanlı yüce gönüllü Cumhur başkanım, Türkiye kazandı size sahip çıkmak Türkiye’ye sahip çıkmaktır. Hep var olun, Rabbim sizi korusun" ifadelerini kullandı.

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