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Orhan Gencebay'dan suç duyurusu! "Cumhurbaşkanlığına varana kadar..."

Şarkıcı Orhan Gencebay, sosyal medyadan kendisine ağır hakaretlerde bulunulduğu iddiasıyla 17 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Avukat Berrin Ayata, “Orhan Gencebay üzerinden Cumhurbaşkanlığına varana kadar hakaretler olunca üzüntüden aşırı bir yüklenme oldu." açıklamasında bulundu.

13 Ekim 2018 Cumartesi 12:24
Orhan Gencebay'dan suç duyurusu! "Cumhurbaşkanlığına varana kadar..."

Orhan Gencebay, dün Sevim Emre ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na giderek sosyal medyadan kendisine ağır hakaretlerde bulunulduğu iddiasıyla 17 kişi hakkında suç duyurusu yaptı. 

Hürriyet'in haberine göre yaklaşık 2 saat adliyede kalan Gencebay çıkışta “Bu hakaretler sosyal medyada, gerçekten üzücü ve bu defa bayağı şiddetli. Benim üzüntüm şu ki hakaret hiç iyi bir şey değil. Hakaret sahibini buluyor aslında. Kötü söz sahibinindir. Ben insanları hiç kırmamaya özen gösterdim. Ama bazı insanlarımız üzüyor insanı” dedi. 

Avukat Berrin Ayata ise “Orhan Gencebay üzerinden Cumhurbaşkanlığına varana kadar hakaretler olunca üzüntüden aşırı bir yüklenme oldu. Bu saldırılar 4-5 yıldır vardı. Saldırıların çoğu gizli hesaptan yapılıyordu. Emniyet o kişileri tespit etti. Yapanlar cezalarını alacak” dedi.

Haber Tarihi: 13 Ekim 2018 Cumartesi 12:24
  1. İstanbul
  2. Cumhurbaşkanlığı
  3. orhan gencebay
  4. suç duyurusu

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