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Medya Orhan Gencebay'dan çok kral hamle! Sen var ya, adamın dibisin
Medya

Orhan Gencebay'dan çok kral hamle! Sen var ya, adamın dibisin

Sabah gazetesi yazarı Tuba Kalçık, depremin yaralarını sarmak için çaba harcadığımız şu günlerde, müziğimizin usta ismi Orhan Gencebay'la bir röportaj yaptı.

Yeniakit Publisher
2023-03-03 12:36:00 -
Orhan Gencebay'dan çok kral hamle! Sen var ya, adamın dibisin

 

Sabah gazetesi yazarı Tuba Kalçık, depremin yaralarını sarmak için çaba harcadığımız şu günlerde, müziğimizin usta ismi Orhan Gencebay'la bir röportaj yaptı. Gencebay'ın yine unutulmayacak bir esere imza attığına dikkat çeken Kalçık, şunları kaydetti:

"Ülke olarak canımız yanıyor kayıplarımız karşısında. Acı paylaşınca bitmez ama azalır. İşte biz de tam bu noktadayız, deprem felaketinde zarar görenlerin hem acısını paylaşıyor hem de yaraları sarmaya çalışıyoruz. Yardımlaşmanın, beraberlik içinde yaraları sarmanın ne kadar kıymetli ve önemli olduğunu bir kez daha gördük. Hangi görüşe sahip olursak olalım, acının rengi tektir. Bu gerçekle bakarsak yaşananlara zaten acımızın da yaralarımızın da ortak olduğunu görürüz.

'BU CENNET ÜLKE HEPİMİZİN'
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Müziğimizin usta ismi Orhan Gencebay yine unutulmayacak bir esere imza attı. Depremin yaralarını sardığım şu günlerde kendisiyle hem bu eserini hem de yaşananları konuştuk.

Depremden dolayı son derece üzgün olduğunu belirten Orhan Gencebay şunları söyledi:

"Allah bize bir daha böyle bir felaket yaşatmasın. Depremde hayatını kaybedenlere rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum. Ülke olarak birlik ve beraberlik içinde hareket etmemiz gereken bir süreçteyiz. Devletimizle, milletimizle hep beraber aynı duyarlılıkta olmalıyız. Gün ayrışma günü değil, gün birlik ve beraberlik günüdür. Bunu da hep korumalıyız. Sanatçılar böyle dönemlerde eserler üretir. Benim de hem vicdanlarımıza hem de gönüllerimize hitap edecek olan 'Canım Türkiye'm' şarkımı, çok yakında yayınlayacağım. Ülkem için ağıt niteliğinde bir şarkıdır. 'Canım Türkiye'm vatanımızı, devletimizi, milletimizi anlatan bir şarkı. Bu beraberlik bitmesin diye yaptım bu şarkıyı. Unutmayalım, Türkiye'miz çok güçlü bir ülke, geçmişte böyleydi, gelecekte de böyle olacak.... Türkiye'mizin zayıf düşmesini bekleyenlere inat, birlik içinde olalım. Vatan, millet, devlet ve ecdadımız konusunda olağanüstü duyarlı bir insanım. Bu duyarlılığa içinden geçtiğimiz dönemde de çok ihtiyacımız var. Türkiye Cumhuriyeti her zorluğun üstesinden gelebilecek kuvvettedir. Güçlü ülkemiz ilelebet ayakta kalacaktır.

Rica ediyorum, bu süreçte kimse kimseyi siyasi görüşleriyle değerlendirmesin, bu cennet ülke hepimizin."

CANIM TÜRKİYEM

Sen benim cennetim hür vatanımsın

Sen benim ecdadımın yadigarısın

Varlığım uğruna armağan olsun

Vatanım toprağım Canım Türkiyem

Uğrunda can veren canlarımızla

Çıktık sonsuza bayrağımızla

Allah'ın yolunda imanımızla

Biz bize yeteriz canım Türkiyem

Hem ekmeğim hem suyumsun

Vazgeçilmez namusumsun

Aşığınım dünya duysun

Canım Türkiyem

Biz bir ölürüz bin diriliriz

Biz senin ebedi askerleriniz

Biz şehadeti de gurur biliriz

Gururum onurum Canım Türkiyem

Uğrunda can veren canlarımızla

Çıktık sonsuza bayrağımızla

Allah'ın yolunda imanımızla

Biz bize yeteriz canım Türkiye'm

Hem ekmeğim hem suyumsun

Vazgeçilmez namusumsun

Aşığınım dünya duysun

Canım Türkiyem"

 

 

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