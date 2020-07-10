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Gündem

Orhan Gencebay’dan çarpıcı ifadeler: Bu ithamlar kesinlikle yanlıştır

Sanatçı Orhan Gencebay'ın Aleviler ile ilgili söylediği sözlere açıklık getirdi.

Yeniakit Publisher
2020-07-10 09:25:00 - 2020-07-10 10:40:12

Sanatçı Arif Sağ’ın MESAM seçimlerinde sanatçı Orhan Gencebay’ın “Aleviler ele geçirdi burayı” sözlerini söylediği iddiasına cevap veren Gencebay, “Bu ithamlar kesinlikle yanlıştır. Benim gerçek Aleviye canım kurban Elhamdülillah Müslümanız. Birileri beni kullanmak için böyle iftiralar atıyor. MESAM'dan neden istifa ettiğimi dilekçemde belirttim zaten” ifadelerini kullandı.

Gencebay devamında ise şunları söyledi:

“Aleviyim deyip de alevi olmadığını gördüm. Elhamdülillah Müslümanız, Alevilik de bunun bir parçası. Almanya'da daha farklı bir Alevilik için çalışma yapıldığını da biliyorum. Biz Ahmet Yesevi atamıza da Hacı Bektaş'a saygılıyız. En başta bizim Peygamberimize saygı gösterenlere saygılıyım. Arkamdan değil yüzüme konuşsunlar ben meydan okuyorum.”

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Yorumlar

ali

cagimizin yasayan dervisi, insan sevgisi zirvede milletin orhan babasi talnuz devidir. Alisiz alevilik, peygambersiz islam, ateist ve hain musluman vs sapkinlarin itibar suikastlerine dikkat!
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Şüpeci

Helal Orhan baba Aleviyim deyip kürdüm deyip bölücülük yapanların hepsine karşıyız
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