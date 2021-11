Orhan Gencebay tokatlayınca DP'li Cemal Enginyurt kudurdu! Usta sanatçıyı hadsiz ifadelerle hedef aldı

yeniakit.com.tr

Demokrat Parti (DP) Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, döviz kurunda yaşanan artışın abartıldığını ve kurun kasıtlı olarak yükseltildiğini söyleyen Orhan Gencebay'ı hedef aldı.

Orhan Gencebay, Beyaz TV’de yayınlanan 'Uyan Türkiyem' programına telefonla bağlanarak, son günlerde dolar kurunda yaşanan artışa ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

'Yabancılar bizi soydu, sömürdü'

Usta sanatçı, dövizin kasıtlı olarak yükseltildiğini belirterek, "Bu kadar abartılı konuşulması, son derece rahatsız edici. Burada art niyet ve bilinçsizlik var. Doların ilk defa bu kadar çıktığını görüyor bazı insanlarımız. Bu bana göre kasıtlı çıkarılmıştır, yabancıların yapmak istedikleri plan projelerine göre çıkmıştır. Türkiye, faiz veren bir ülke durumuna sokuldu, bundan yararlanan art niyetli yabancılardı, bizi soydular, sömürdüler. Türkiye bunları yaşadı. Şu anki hezeyanlara bakıyorum hayretler içinde kalıyorum." ifadelerini kullandı.

'70'lerdeki 90'lardaki sıkıntıların yanında hiçbir şey değil'

"Yüksek faizle Türkiye'yi soymak istiyorlar" diyen Gencebay, konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

Evet, bir sıkıntı var, pandemi nedeniyle bütün dünya yangın yeri. Bu geçecek, abartmasınlar. Evet, sıkıntı var ama 70'lerdeki 90'lardaki sıkıntıların yanında hiçbir şey değil. 70'lerde can güvenliği bile yoktu. 3 yılda bir yurt dışına çıkılıyordu. Arabası olan 1 depo benzin alabiliyordu. Karneyleydi her şey. Kuyruklar, karneler. Can güvenliği yoktu.

DP'li Cemal Enginyurt, Orhan Gencebay'ı hedef aldı

Demokrat Parti (DP) Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ise 'ekonomik kriz' çığırtkanlığı yapanlara tokat gibi cevap veren Orhan Gencebay'ı hadsiz ifadelerle hedef aldı.

Partisinin İzmir İl Kongresi'ne katılan Enginyurt, Gencabay için "Orhaaan! Yazıklar olsun sana. Kula kulluk edene yazıklar olsun.” dedi.

Erdoğan için hadsiz açıklama

Hiçbir zaman partili olmadığını ve vatansever olduğunu vurgulayan Gencebay’ın açıklaması üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı da hedef alan Enginyurt, “Orhan Gencebay'dan bile medet uman bir Cumhurbaşkanı var" ifadelerini kullandı.

Cemal Enginyurt