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Medya Orhan Gencebay: Her şeyi devletten beklemeyelim
Medya

Orhan Gencebay: Her şeyi devletten beklemeyelim

Ünlü sanatçı Orhan Gencebay, 'konser' verilememesi üzerinden AK Parti hükümetini hedef alanlara tepki göstererek, "Her şeyi devletten beklemeyelim, illa pandemide konsere gerek yok, meslek birlikleri iyi çalışıp telif yeterli toplasa konserlere gerek kalmaz." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-06-10 20:33:00 - 2021-06-10 20:41:32
Orhan Gencebay: Her şeyi devletten beklemeyelim

TGRT Haber’de Erol Köse ile Sevda Türküsev’in birlikte sundukları ‘Bilmedikleriniz’ programına canlı yayın konuğu olarak katılan ünlü sanatçı Orhan Gencebay, telif haklarıyla ilgili “Her şeyi devletten beklemeyelim, illa pandemide konsere gerek yok, meslek birlikleri iyi çalışıp telif yeterli toplasa konserlere gerek kalmaz” dedi.

Türk müziğinin önde gelen isimlerinden Orhan Gencebay, TGRT Haber’de Erol Köse ile Sevda Türküsev’in birlikte sundukları ‘Bilmedikleriniz’ programının canlı yayın konuğu oldu. Usta sanatçı, telif haklarına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

"Kimse bahane aramasın"

Gencebay, “Her şeyi devletten beklemeyelim, illa pandemide konsere gerek yok, meslek birlikleri iyi çalışıp telif yeterli toplasa konserlere gerek kalmaz, devlet hibesine de gerek kalmaz, refah içinde yaşar sektör, toplanması gerekenin ellide bir oranı toplanıyor, yasal mevzuat da yeterli kimse bahane aramasın, yasa güncellenir o ayrı konu“ dedi.

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