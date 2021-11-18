Orhan Gencebay hakkındaki iddiaların doğru olduğu ortaya çıktı! Eşi açıkladı

Sanatçı Orhan Gencebay'ın geçen ay koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırıldığı haberlerini yalanlayan eşi Sevim Emre, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulunarak iddiaları doğruladı.

Besteci ve ses sanataçısı Orhan Gencebay'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve Şişli'deki özel bir hastanede tedavi altına alındığı iddia edilmişti. Çıkan iddiaların ardından Orhan Gencebay'ın eşi Sevim Emre sosyal medyadan yaptığı açıklama ile iddiaların doğru olmadığını açıklamıştı.

Sevim Emre Çıkan haberlere istinaden bu açıklamayı yapıyorum. Orhan babanız gayet iyi maşallah. Kale gibi. Her sene olduğu gibi rutin kontrollerde. Yalan haberlere itibar etmeyin, sevgiler" ifadesine yer vermişti.

Korona haberleri doğru

Ancak Sevim Emre, bugün yaptığı açıklamada ise koronavirüs iddialarını sosyal medya hesabından doğruladı.

Sevim Emre, Instagram hesabının hikaye bölümünde yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

"Gördüğüm lüzum gereği aşının önemini belirtmek için bu açıklamayı yapıyorum. Hala aşıya karşı olanlar var. Canlarım; Orhan Baba'nız ve ben bir ay önce korona oldu. Bunu siz sevenlerimizden değil, kötülükle beslenenlerin, klavye delikanlılarının negatif enerjisini üstümüze çekmemek için açıklamadı. Orhan Baba'nız katıldığı bir etkinlikte bu virüsü almış. Tabii ki ben de temaslı oldum. Çok korktum, kabus gibiydi. Organ Baba'nın kalp rahatsızlığı beni çok endişelendirdi ama şükürler olsun çok hafif atlattık. Aşılı olmamız ve benim erken hissetmem, Orhan Baba'nızı hemen hastaneye götürmem hastalığın kötü seyrini engelledi. Sağlık Bakanlığı'mızın ve doktorlarımızın özeni ile sağlığımıza kavuştuk. Rabbime şükürler olsun. Fahrettin Koca ve tüm sağlık çalışanlarının gösterdiği özene sonsuz teşekkürler. Aşı olun..."