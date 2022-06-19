Orhan Gencebay başından geçen olayı anlattı: ‘Ben yaptım siz yapmayın’

Orhan Gencebay, Hürriyet'ten Buğra Adil Buyrukcu'ya konuştu. Gencebay, başından geçen ilginç sağlık olaylarını anlattı. Söz konusu röportajın ilgili bölümleri şu şekilde:

*Düzenli yaptırılan sağlık kontrolleri de sağlıklı kalabilmemiz de önemli bir rol oynar. Siz sağlık kontrollerinizi her zaman yaptıranlardan mısınız yoksa hasta olduğunuz zaman doktora gidenlerden mi?

Sağlık konusunda tahammülüm çoktur. Öncelikle söylemem gerekir ki, ağrı eşiğim çok yüksektir. Bu nedenle doktora geç gittiğim zamanlar da oldu. Ama buna rağmen yine de tedbirliyimdir ve öngörülerimde vardır. Mesela 22 sene önce bypass oldum. Ama kriz geçirmeden oldum. Bypass olmamın 2 nedeni vardı. Biri ciddi ağır sporlar yapmış olmam ve diğeri de müzik diye adlandırılan ve adrenalini yükselten duygu alemine girmiş olmam. Bu iki durumda beni etkiledi ve bypass’a götürdü. Bu operasyondan sonra sağlığın önemini daha da iyi kavradım diyebilirim. Bana “Niye bypass oldunuz” dile sorduklarında, benim cevabım “Başka gönülleri kırmamak için, kendi gönlümü kırdım. Ama şikayetçi değilim” oluyor.

*Sağlığınızla ilgili sizin de yaptığınız ama “Hiç önermiyorum” dediğiniz olaylar var mı?

Sizlere başımdan geçen iki sağlık sorunumda yaşadıklarımı anlatmak istiyorum. Geçtiğimiz yıllarda bana biyopsi yapmaları gerekti. Operasyon sırasında sakinleştirici vereceklerdi ama sakinleştirici almayı kabul etmedim. Operasyona başladıktan 15-20 dakika sonra üstüme bir yük oturdu. Tansiyonuma baktılar, 25’e 15 olmuş ve bedenimin sınırlarını aşmışım. Bu nedenle bana hemen ilacı verdiler. İkinci olay ise diş hekiminde yaşandı. Kalp ritmimi etkilediği için sakinleştirici ilaç kullanmıyorum. Ancak dişlerimi yaptırmam gerekiyordu ve 27 dişime müdahale edilecekti. Diş hekiminden ilaç kullanmamasını istemedim. Ağrı oluyordu ama dayandım. Diş hekimim, 3 saat sonra bana “Ben sizin gibi bir olayı hiç yaşamadım” dedi. Şunu söylemek istiyorum ağrı eşiğim yüksek diyerek, kendinize bu tarz zorlamaları yapmayın. Ben bunları denedim ama hiç tavsiye etmiyorum. Gereken ne ise yapılması lazım. Bu gereken de bilgiyle gelmeli, bilgi çerçevesinde yapılmalı.

ÖNERİLER

Orhan Gencebay, bedensel ve ruhsal dengeyi çok iyi bir araya getiren birisi. Biliyoruz ki, sağlığımız için ruhsal ve bedensel dengenin bir uyum halinde olması inanılmaz önemli. Geçmişte 30 bardağa yakın çay içtiğini belirtmişti. Çay miktarını azaltmış olması çok sevindirici. Kahvesini de şekersiz içerse çok daha güzel olur. Ancak 3 bardak içiyor olması, onu çok da olumsuz etkilemiyor. Sabahları bal yemesi bizim de çok sevdiğimiz ve önerdiğimiz desteklerden. Ancak balı da aşırıya kaçmadan tüketmesini öneriyorum. Spor yapmaya devam ediyor olması çok önemli. Ancak özellikle ruhun ve bedenin beslenmesinde müziği çok fazla ön plana almış durumda. Orhan Gencebay’ın daha sık sağlık kontrollerinden geçmesi ve sağlığını korumak anlamında vücut detoksuna önem vermesi sağlanabilir. Özellikle düzenli terapilerle kontrollerini yıllık olarak yaptırması ve buna göre de eksik olan vitamin ve mineral takviyelerinin planlanmasını tavsiye ediyorum. Çünkü sağlıklı yaşlanmaya dair desteklerini daha erken dönemde ve düzenli alması, sanatçımızın çok daha uzun yıllar sağlıklı bir yaşam sürmesine yardımcı olacaktır.