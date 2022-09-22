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Gündem Orhan Aydın’dan şeriat karşıtı protestolara destek! İran üzerinden Türkiye’deki dindarları hedef aldı
Gündem

Orhan Aydın’dan şeriat karşıtı protestolara destek! İran üzerinden Türkiye’deki dindarları hedef aldı

İran’da yapılan şeriat karşıtı gösterilere, her fırsatta İslami değerleri hedef alan tiyatrocu Orhan Aydın’dan da destek geldi. Aydın, ülkedeki olaylar üzerinden Türkiye’deki dindarları hedef aldı.

Yeniakit Publisher
2022-09-22 16:12:00 - 2022-09-22 16:23:37
Orhan Aydın’dan şeriat karşıtı protestolara destek! İran üzerinden Türkiye’deki dindarları hedef aldı

 Yeniakit.com.tr 

İran’da gözaltındaki Mahsa Amini’nin ölümü üzerinden başlayan gösterilere, Türkiye’deki başörtüsü düşmanlarından da destek geldi.

Her fırsatta İslami değerleri hedef alan tiyatrocu Orhan Aydın, ülkedeki protestolar üzerinden paylaştığı mesajında, dindarları hedef aldı.

Aydın, “İran'da Şeriata karşı olanlar ayakta ve meydanlardayken, Türkiye’de şeriat destekçileri meydanda.” dedi.

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