Orhan Aydın'dan haddi aşan çıkış! "Korkunun ecele faydası yoktur"
Orhan Aydın, TBMM'de 18 maddesi kabul edilen Dezenformasyon Yasası'nı hedef aldı. Yasayı "sansür" diye yorumlayan Aydın, "Korkunun ecele faydası yoktur." şeklinde hadsiz ifadeler kullandı.
Yeniakit.com.tr
Basın, sosyal medya ve internet haberciliğinde yalanı ve dezenformasyonu engellemek üzere TBMM'ye sunulan Dezenformasyon Yasası'nın birinci bölümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.
Yapılan görüşmelerde yasayla ilgili toplam 18 madde kabul edildi.
Dezenformasyon Yasası üzerinden haddi aşan ifadelerle iktidarı hedef alan Orhan Aydın, şu çirkin ifadeleri kullandı:
Korkunun asla ecele faydası yoktur.. sansür faşizmdir.. yıkılacaksınız.