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Örgütün rezil durumu... Yaralı teröriste cinsel istismar

Kahraman Mehmetçik'le haince çatışırken yaralanan bir kadın terörist, PKK'nın sözde elebaşlarından birinin cinsel istismarına uğradı.

04 Ocak 2019 Cuma 14:50
Örgütün rezil durumu... Yaralı teröriste cinsel istismar

Güvelik kaynaklarından alınan bilgiye göre; örgütten kaçarak teslim olan H.A. ifadesinde içinde bulunduğu terörist grubun, güvenlik güçlerinin yaptığı bir operasyonda çok kayıp verdiğini, birkaç örgüt mensubunun yaralandığını, kendisinin ise yara almadan paçayı kurtardığını anlattı.

Yaraları teröriste tecavüz

Yaralananlar arasında D. kod adlı bir kadın teröristin bulunduğunu ifade eden terörist, soğuktan korunmak için geceyi geçirdikleri mağarada, donmamak için birbirlerine temas halinde yattıklarını, sözde elebaşının ise yaralı kadın teröriste bu sırada tecavüz ettiğine bizzat şahit olduğunu söyledi.

Örgütün rezil durumu

 

Kadın teröristin karşı bile koyamadığını, durumu kabullenmekten başka yapacağı bir şey olmadığını, örgütte kadınların satılık bir köle gibi olduğunu ve sözde elebaşlarının kadın örgüt mensuplarını istedikleri gibi kullandıklarını aktardı.

Yöre halkını kandırmak için söylenen sözler

Terörist H.A., özellikle kırsal kesimde destek bulabilmek için genç kızlara hitaben 'bacılarımız' ya da 'kardeşlerimiz' söylemlerinin aslında sadece yöre halkını kandırmak için kullanılan kurnazca yöntemlerden biri olduğunu ifade etti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 04 Ocak 2019 Cuma 14:50
  1. Güvelik kaynakları
  2. terörist
  3. Teröristin itirafları
  4. Tecavüz

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