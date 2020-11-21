Örgütten kaçan teröristler: Cahilliğimizden PKK’ya katıldık, lanet olsun onlara
Muş ve Van'da terör örgütünden kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan teröristler, duydukları pişmanlığı ve örgütün iç yüzünü anlattı.
Muş'ta ikna çabaları sonucu güvenlik güçlerine teslim olan terörist F.K, "Örgüttekiler, Türkiye'de işkence edildiğini, ailelere kötü davranıldığı yalanını söylüyor. Buradaki sıcaklığı görünce onlara oradaki her gün için daha da fazla lanet ettim” dedi. Terör örgütünden kaçan kadın terörist ise "Cahilliğimden dolayı örgüte katıldım. Şimdi ülkemin bayrağı altında huzur içinde yaşamak istiyorum" dedi.