  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Örgütten kaçan teröristler: Cahilliğimizden PKK’ya katıldık, lanet olsun onlara
Gündem

Örgütten kaçan teröristler: Cahilliğimizden PKK’ya katıldık, lanet olsun onlara

Muş ve Van'da terör örgütünden kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan teröristler, duydukları pişmanlığı ve örgütün iç yüzünü anlattı.

Yeniakit Publisher
2020-11-21 18:03:00 -
Örgütten kaçan teröristler: Cahilliğimizden PKK’ya katıldık, lanet olsun onlara

Muş'ta ikna çabaları sonucu güvenlik güçlerine teslim olan terörist F.K, "Örgüttekiler, Türkiye'de işkence edildiğini, ailelere kötü davranıldığı yalanını söylüyor. Buradaki sıcaklığı görünce onlara oradaki her gün için daha da fazla lanet ettim” dedi. Terör örgütünden kaçan kadın terörist ise "Cahilliğimden dolayı örgüte katıldım. Şimdi ülkemin bayrağı altında huzur içinde yaşamak istiyorum" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Acı haberi Bakan Koca duyurdu: Kaybettik
Dünya

Acı haberi Bakan Koca duyurdu: Kaybettik

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Prof. Dr. Asım Cenani'nin vefat ettiğini duyurdu.

İstifa eden Ermeni bakandan başını yakan itiraf!
Gündem

İstifa eden Ermeni bakandan başını yakan itiraf! "O füzeleri Azerbaycan'a karşı kullandık"

Ermenistan Savunma Bakanlığı'ndan istifa eden General Movses Hakopyan, Ermenistan ordusunun Dağlık Karabağ'daki çatışmalar sırasında nükleer..
'Çok çok daha ciddi' dedi! Putin'in hastalığı bu mu? Flaş iddia
Dünya

'Çok çok daha ciddi' dedi! Putin'in hastalığı bu mu? Flaş iddia

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in şubat ayında kanser ameliyatı olduğu öne sürüldü. İddianın sahibi ise Haziran 2019'da görevinden isti..
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay