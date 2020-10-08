Örgüt evinde böyle enselendiler!

Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde üst düzey konumunda olan firari eski emniyet müdürlerinin FETÖ'ye ait gaybubet evinde saklanarak terör faaliyetlerine devam ettiğini tespit etti.

Bu çerçevede, birçok dosyadan aranmaları olan, 2010-2014 seneleri arası Kilis ve Edirne İl Emniyet Müdürlüğü görevi yapan firari Cemil Ceylan ve 2011-2014 seneleri arası Artvin İl Emniyet Müdürlüğü görevinde bulunan Hüsrev Salmaner'in Etimesgut'ta FETÖ evinde kaldıkları belirlendi.

Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Bylock' kullanıcısı olan iki eski emniyet müdürünün saklandığı örgüt evine operasyon gerçekleştirdi.

Yapılan operasyonda Ceylan ve Salmaner, kıskıvrak enselendi ve gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda örgütsel doküman, cep telefonu ve bilgisayar ele geçirildiği de bildirildi.

Gülen'in 'altın çocukları' arasında!

Ceylan ve Salmaner'in terör örgütü elebaşısı Fetullah Gülen'in FETÖ'nün emniyetteki sözde üst düzey yapılanmasında gelecek vadeden kişiler (altın çocuklar) arasında gördüğü belirtildi.

Ayrıca, iki eski emniyet müdürünün gaybubet evi olarak kaldıkları yüksek güvenlikli rezidans binasındaki daireyi örgütsel kararlar alınması, örgütsel hizmetler gibi işlemlerde kullandıkları, zorunda olmadıkları sürece dışarıya çıkmadıkları, çıktıklarında ise kılık kıyafet ve eşkâllerini değiştirerek tanınmamaya çalıştıkları belirlendi.

Öte yandan, Ceylan ve Salmaner'in gaybubet evinin deşifre olmaması için kendi aileleri ile ve FETÖ'cülerle görüşmede gaybubet evine yakın konumda bulunan başka bir daireyi daha kiralayarak orayı kullandıkları tespit edildi. Ceylan ve Salmaner'in emniyetteki işlemleri sürüyor.