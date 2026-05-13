Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Örgüt elebaşı Ayhan Bora Kaplan hakkında flaş gelişme

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davası tebliğnamesini tamamladı. Tebliğnamede, örgüt elebaşı Bora Kaplan'ın da arasında olduğu 19 sanık hakkındaki hükümlerin onanması istendi

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin dava hakkında hazırladığı tebliğname ile örgüt elebaşı Bora Kaplan'ın da arasında olduğu 19 sanık hakkındaki hükümlerin onanmasını talep etti.

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin 61 sanık hakkında açılan dava, Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesince 3 Aralık 2024'te karara bağlanmıştı.

Örgüt elebaşı Bora Kaplan'a "silahlı suç örgütü kurmak ve yönetmek", "8 kişiye yönelik kasten yaralama", "2 kişiye yönelik kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "ağırlaşmış yaralamaya azmettirme" ve "suçluyu kayırmaya azmettirme" suçlarından toplam 68 yıl hapis cezası verilirken, 36 sanık ise 1 yıl 6 ay 22 günden 21 yıla kadar değişen sürelerde hapse çarptırılmıştı.

 

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Kaplan'ın da arasında olduğu 19 sanık yönünden temyiz başvurusu yapılması üzerine, tebliğname hazırlayarak dosyayı Yargıtay 1. Ceza Dairesi'ne gönderdi.

Tebliğnamede, hapis cezasına çarptırılan sanıklar Bora Kaplan, Adnan Kaplan, Barış Kurt, Sercan Keleş, Tansel Aktan, Ufuk Demirci, Yusuf İzzet Savaş, Kanber Keskin, Mahmut Gökhan Çanga, Metehan Oktay, Muhammed Mustafa Deniz, Muhammet Kaplan, Mutlu Ayaş, Burak Kapucu, Deniz Urcan ve Fethi Koyuncu hakkındaki hükümlerin onanması istendi.

Öte yandan, tebliğnamede, yerel mahkemece beraatlerine karar verilen 3 sanık hakkındaki hükmün de onanması talep edildi.

Dosyaya ilişkin kesin hükmü, Yargıtay 1. Ceza Dairesi verecek.

