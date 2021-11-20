Örgülü paşa kılıcı nasıl bakılır? Faydaları nelerdir?

Örgülü paşa bitkisinin yapraklarını tozsuz tutmak için nemli bir bezle silin. Her yaprak dar tığ şeklinde bir nokta ile uçlu ve ona zarar vermemeye özen gösterilmelidir; kırık uçlu bir yaprak büyümeyi durduracaktır. En çok aydınlık, direkt güneş ışığından uzak bir yer sever. Bitkinin boyu 2 metre olabildiği gibi bodur boylu olanları da mevcuttur. Boylu olanlar kılıç gibi yukarıya doğru, bodur olanlar yayılıcı olarak yana doğru büyürler.

Örgülü paşa bitkisinin faydaları

Örgülü paşa çiçeğinin faydaları bilimsel olarak kanıtlanmıştır. En iyi hava temizleyici ev bitkilerinden biri olmasının yanı sıra, çok güzel ve eşsiz görünüme sahiptir. Karbondioksit seviyesini düşürür, benzen, formaldehit, ksilen ve toluen gibi zararlı kanserojenleri emerek oksijen seviyesini yükseltir. Dahası, evdeki kötü kokuları giderir. Oksijen seviyesini artıran, CO2‘yi azaltan ve zararlı uçucu organik bileşikleri emen paşa kılıcı, havadan kaynaklı alerjileri de engeller.

Paşa kılıcı ve Peygamber kılıcı aynı mı?

Halk arasında paşa kılıcı veya peygamber kılıcı olarak bilinir. Asparagaceae familyasından olup bir çok türü mevcuttur. Sanseveria bitkisinin anavatanı Nijerya ve tropikal batı Afrika bölgesidir. Bitkinin boyu 2 metre olabildiği gibi bodur boylu olanları da mevcuttur

Paşa kılıcı neden boyanır?

Dekoratif gözükmesi amacıyla bitkinin uçlarına uygulanan özel boya, bitkiye adeta renkli bir şapka giydirilmiş görünümü veriyor. Renkli paşa kılıçları, bu görünümden dolayı vatandaşların ilgisini çekiyor. Kadifemsi bir doku veren boya ile boyanıyor. Bitkiye herhangi bir zararı yok, bitki büyümeye devam ediyor.