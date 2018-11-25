Örgü ve el işleri bunamaya karşı çok önemli bir önlem



Uzmanlar geçtiğimiz yıllarda örgü, dantel gibi el işlerinin depresyonu önlediğini ve bunamayı geciktirdiğini ortaya koydu.



Devrimizde kadın, erkek, genç, yaşlı, hatta çocukların ortak sorunu stres, gerginlik.. Stresi azaltan, gerginlikten uzaklaştırarak ruhî dinginlik sağlayan örgü benzeri elişlerine modern tıp dünyası övgüler yağdırıyor.

Örgü, tığ işi veya dantel gibi elişleri yapmanın beynin hem sağ hem sol lobunu çalıştıran nadir aktivitelerden olduğu anlaşıldı. Örerken her iki el de çalıştığından beynin her iki yarımküresi aynı anda uyarılıyor ve beyin dışarıdan gelen pozitif telkinleri daha kolay öğrenir ve hatırlar hale geliyor. Bu sebeple alzheimer/bunama tehlikesini savuşturuyor. Yapılan işe dikkat kesilmek, ritmik sayma işlemleri yapmak el-göz koordinasyon becerilerini artırıyor. Bunların tekrara dayanan işler olduğundan vücudu rahatlatıyor, nefes alış-verişleri düzenliyor. Tekrarlanan hareketin ritmi bir çeşit rehabilite işlemi yapıyor..