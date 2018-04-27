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Örgü örmenin sağlığımıza faydaları

Şişle ya da tığla örülebilen örgüler, can sıkıntısını gidermesinin yanı sıra sağlığımızı da büyük ölçüde etkiliyor.

27 Nisan 2018 Cuma 17:27
Örgü örmenin sağlığımıza faydaları

Yalnızca keyifli bir vakit geçirmenizi sağlamayan bu örgü örme işi, vücudunuza karşı da birçok fayda gösterir.

ÖRGÜ ÖRMENİN YARARLARI

1- Stres atmanıza yardımcı olur ve depresyon belirtilerini azaltır.

2- Parkinson gibi hastalıkların tedavisi için oldukça yararlı bir iştir.

3- İnce motor gelişimine yardımcı olarak, ağrılı semptomların azalmasına yardımcı olur.

4- Parmaklarınızı hareket ettirerek kıkırdaklarınızın güçlenmesine neden olur.

5- Tendon iltihabına karşı koruyucudur.

6- Can sıkıntınızı giderecek en eğlenceli hobiler arasında yer alır.

7- 50 yaşından büyük insanlarda Alzheimer belirtilerini azaltır.

 

Haber Tarihi: 27 Nisan 2018 Cuma 17:27
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