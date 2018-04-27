Örgü örmenin sağlığımıza faydaları
Şişle ya da tığla örülebilen örgüler, can sıkıntısını gidermesinin yanı sıra sağlığımızı da büyük ölçüde etkiliyor.27 Nisan 2018 Cuma 17:27
Yalnızca keyifli bir vakit geçirmenizi sağlamayan bu örgü örme işi, vücudunuza karşı da birçok fayda gösterir.
ÖRGÜ ÖRMENİN YARARLARI
1- Stres atmanıza yardımcı olur ve depresyon belirtilerini azaltır.
2- Parkinson gibi hastalıkların tedavisi için oldukça yararlı bir iştir.
3- İnce motor gelişimine yardımcı olarak, ağrılı semptomların azalmasına yardımcı olur.
4- Parmaklarınızı hareket ettirerek kıkırdaklarınızın güçlenmesine neden olur.
5- Tendon iltihabına karşı koruyucudur.
6- Can sıkıntınızı giderecek en eğlenceli hobiler arasında yer alır.
7- 50 yaşından büyük insanlarda Alzheimer belirtilerini azaltır.
YORUM YAZ