Örgü örmenin sağlığımıza faydaları

Yalnızca keyifli bir vakit geçirmenizi sağlamayan bu örgü örme işi, vücudunuza karşı da birçok fayda gösterir.

ÖRGÜ ÖRMENİN YARARLARI

1- Stres atmanıza yardımcı olur ve depresyon belirtilerini azaltır.

2- Parkinson gibi hastalıkların tedavisi için oldukça yararlı bir iştir.

3- İnce motor gelişimine yardımcı olarak, ağrılı semptomların azalmasına yardımcı olur.

4- Parmaklarınızı hareket ettirerek kıkırdaklarınızın güçlenmesine neden olur.

5- Tendon iltihabına karşı koruyucudur.

6- Can sıkıntınızı giderecek en eğlenceli hobiler arasında yer alır.

7- 50 yaşından büyük insanlarda Alzheimer belirtilerini azaltır.