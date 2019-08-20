Orgeneral Çetin’den Hakkari esnafına ziyaret ‘Kıran Operasyonu’nu yöneten Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Hakkari’de esnafı ziyaret etti.

‘Kıran Operasyonu’nu yöneten Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Hakkari’de esnafı ziyaret etti.

Terör örgütü PKK’ya yönelik Van, Hakkari ve Şırnak’ta yürütülen “Kıran Operasyonu” kapsamında Hakkari’de bulunan Orgeneral Arif Çetin, Bulvar Caddesi ve Eski Valilik Kavşağı’nda esnafı ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti.

Çocuklara hediye de dağıtan Orgeneral Arif Çetin’e; Vali Yardımcısı Aziz Gölbaşı, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk ve Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu da eşik etti.

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