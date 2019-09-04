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Organları 4 hastaya umut oldu

Aydın’ın Nazilli ilçesinde geçirdiği bir rahatsızlık sonrasında Nazilli Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesinde beyin ölümü gerçekleşen 47 yaşındaki Mustafa İnanç’ın organları ailesi tarafından bağışlanarak, İzmir ve Bursa’daki hastanelerde organ bekleyen 4 hastaya umut oldu.

04 Eylül 2019 Çarşamba 11:19
Organları 4 hastaya umut oldu

Aydın’ın Nazilli ilçesinde geçirdiği bir rahatsızlık sonrasında Nazilli Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesinde beyin ölümü gerçekleşen 47 yaşındaki Mustafa İnanç’ın organları ailesi tarafından bağışlanarak, İzmir ve Bursa’daki hastanelerde organ bekleyen 4 hastaya umut oldu.


Beyin ölümü gerçekleşen Mustafa İnanç’ın karaciğeri Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne, kalbi İzmir Ege Üniversitesi Hastanesi, sol böbreği İzmir Kent Hastanesine ve sağ böbreği ise Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesinde nakil bekleyen hastalara nakledilecek.


Nazilli Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Şafak Çalışkan, konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada “Mustafa İnanç isimli hastamız hastanemizde tedavi görmekte iken beyin ölümünün gerçekleşmeye başlaması üzerine organ nakil ekibimiz hastamızın yakınlarına başvurarak organların bağışlanması istedi. Mustafa İnanç’ın ailesi organ bağışını kabul etmesinin ardından ekibimiz prosedürü başlattı. Hastamızın organları 4 kişiye umut oldu” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 11:19
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