Organize zam yazışmaları

Beş zincir marketle bir tedarikçi şirkete kesilen 2,7 milyar liralık cezanın gerekçeli kararı belli oldu. Rekabet Kurumu'nun sitesinde yayınlanan kararda 5 zincir marketin tedarikçilerle birlikte hareket ettikleri WhatsApp ve mail yazışmalarına da yansıdı. Yazışmalara göre tedarikçiler aracılığı ile zincir marketlerdeki fiyatlar ve zamlar için birlikte hareket edilmiş. Bir yağ tedarikçisi çalışanının zincir marketlerle yazışmasında fiyat etiketleri konusunda sık sık 'organize olalım', 'birlikte hareket edelim' ifadesi dikkat çekiyor.

'Organize olalım'

WhatsApp grubunda yağ tedarikçisi bir firmanın çalışanı bir market yöneticisine "Cuma gününe organize oluyoruz biz fiyat geçişinde. Sen (....) market ve diğer tarafları organize eder misin?. Cuma rafa yansıyacak" diye yazıyor. "Tamamdır" yanıtı alan tedarikçi piyasaya sürekli müdahale ediyor. WhatsApp yazışmalarında 5 litrelik ayçiçek yağının reyonda 35 lira olarak görülen etiket görselinin paylaşılması üzerine zincir market çalışanı "Güzel abi piyasa yükselirse sorun yok. Bu arada raf fiyatları salı günü itibarıyla yükselecek. Pazartesi organize olup herkesin salı gününe geçmesi gerekiyor" ifadesini kullanıyor.

Bunun üzerine tedarikçi çalışanı "Pazartesi 39.95 TL raf fiyatına geçiyoruz. Pazartesi sabah mail göndereceğiz size" diyor. Bunun üzerine market çalışanı "Okey salı günü itibarıyla geçmis oluruz" derken bu yazışmadan üç gün sonra başka bir market zincirini kastederek tedarikçiye "(...) market fiyatları geçmemiş" diyor. Tedarikçi ise bu mesaja atfen "1 lt var onu da geçecek merak etme" ifadesini kullanıyor. Aynı yazışmanın devamında bu kez (...) marketteki etiket fiyatları paylaşılıyor ve başka bir marketteki 1 litre yağın rafta yarın 10.95 TL olacağı belirtilerek "Yarın siz de geçin lütfen. Yöneticiye onaylattık. Sıkıntı çıkmayacak. Yardımını rica ediyorum kardeşim" deniliyor.

Ortak hareket etmeliyiz

Yazışmalarda zaman zaman ortak fiyat ayarlamasında zaman zaman tartışmalar da yaşanıyor. Bir market zinciri çalışanı ile tedarikçi arasında geçen konuşma şöyle:

● X2 market çalışanı: Fiyatı bozuyoruz. Geri geldiğimiz tutar fark.

● Hayır sakın yapmayın. Çok sıkıntı olur. Acil 24.95 ikili fiyata çıkalım.

● X2 market çalışanı: Sıkıntıyı yapan (...) market biz değiliz. Biz toplantıda net ifade ettik. Bu oyunda yokuz.

● Ama dahil oluyorsunuz. Beraber hareket etmemiz gerekiyor. Onlar gel gel yapıyor siz oyuna giriyorsunuz. Yapmayın.

● X2 market çalışanı: 11,95 yaptığında problem yok. Biz eşit olmayacağız.

2.7 milyar lira ceza aldılar

Rekabet Kurumu, 29 Ekim 2021'de 5 perakende zincirine ve 1 tedarik şirketine 'fahiş fiyat' cezası vermişti.

Kaynak: Akşam