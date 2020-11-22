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Ekonomi Organize sanayi bölgeleri ekonomide yeni döneme hazırlanıyor
Ekonomi

Organize sanayi bölgeleri ekonomide yeni döneme hazırlanıyor

OSBÜK Başkanı Kütükcü, "Cumhurbaşkanımızın altını çizdiği ekonomide yeni dönemde OSB'ler kritik rol oynayacak. İşte bizim bu kritik sürece, altyapılarımızla, yatırımcı dostu bakış açımızla, yeni tahsis alanlarımızla hazır olmamız lazım." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-11-22 18:43:00 -
Organize sanayi bölgeleri ekonomide yeni döneme hazırlanıyor

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, organize sanayi bölgelerinin (OSB) ekonomide yeni dönemde kritik bir rol oynayacağını belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belirttiği gibi "Bizim bu kritik sürece, altyapılarımızla, yatırımcı dostu bakış açımızla, yeni tahsis alanlarımızla hazır olmamız lazım." ifadesini kullandı.

OSBÜK'ten yapılan açıklamaya göre, organizasyon tarafından Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan ve dağıtım lisansına sahip 181 OSB temsilcisinin katılımıyla online toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda OSB'lerin enerji ile ilgili sorunları ve talepleri masaya yatırıldı.

OSBÜK Başkanı Kütükçü toplantının açılışında yaptığı konuşmada, OSB Türkiye'nin geleceğinde inşallah önümüzdeki dönemde OSB'ler yeni yatırımlarla daha da parlayacak. Cumhurbaşkanı, ekonomimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın altını çizdiği yeni dönem OSB'ler kritik bir rol oynayacak. Altyapılarımız, yatırımcı dostu bakış açımız ve yeni tahsis alanlarımızla bu kritik sürece hazır olmamız gerekiyor. Yatırımcılarımızın OSB'lerimize ilgisi gün geçtikçe artıyor. ”Değerlendirmesinde bulundu.

Mevcut OSB'ler büyürken yeni OSB'lerin kurulduğunu hatırlatan Kütükcü, şöyle devam etti:

"Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) Türkiye'de salgına rağmen, Mart ayından bu yana Adana, Antalya, Aydın, Edirne, Hakkari, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Sivas, Uşak ve Yozgat'ta 11 yeni OSB kuruldu. Sanayi ve Teknoloji Bakan Mustafa Varank, 16 yeni OSB'nin kurulmasının önümüzdeki yıl tamamlanacağını, ayrıca Bakanlığımızın 2021 yılında OSB'lere ayıracağı bütçenin artırılmasıyla bu bölgelerin altyapılarının daha da güçleneceğini ifade etti.

"31 Aralık'a kadar son tarih"

Kütükcü, OSB'lerin enerji altyapılarını güçlendirmek ve enerji maliyetlerini düşürmek için atılan her adımın endüstriyel üretimi güçlendireceğini vurguladı.

Geçen aylarda Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) tarafından, bünyesinde enerji üretim tesisi bulunan OSB'lere, kuruma veri aktarımı yapacak Merkezi Denetleme Kontrol ve Veri Toplama (SCADA) bağlantısını yapamadıkları için cezalar yazıldığını ancak bunların OSBÜK'ün girişimleriyle iptal edildiğini anımsatan Kütükcü, "Kesilen cezaları ödeyen OSB'lerimize ise iade faturası kesmeleri halinde, ödedikleri bedellerin verilmesi kararı alındı. Ayrıca OSB'lerimize 31 Ocak 2021'e kadar da SCADA bağlantını yapmaları için süre tanındı." ifadelerini kullandı.

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