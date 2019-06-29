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Organizasyon nasıl yapılır ve ne gerekir? Düğün, nişan ve söz gibi organizasyonlar nasıl planlanır?

Nişan, kına ya da söz için yapılan organizasyonların ince ayrıntılarını sizler için derledik.

29 Haziran 2019 Cumartesi 13:52
Organizasyon nasıl yapılır ve ne gerekir? Düğün, nişan ve söz gibi organizasyonlar nasıl planlanır?

Bu tür bir organizasyona girişmeyi düşünüyor ya da planlıyorsanız şimdiden "tebrikler". 

Yapılan organizasyonların başında planlama, zaman ve sakinlik en önemli unsurdur. Öncelikle kafanızda bir konsept belirlemelisiniz.

 - Kırmızı gül konsepti

 - Altın konsepti

 - Renksel konseptler

 - Orman konsepti

 - Parıltılardan oluşan konseptler, tercih edebileceğiniz seçenekler olabilir.

organizasyon için gerekenler

  Herhangi birini seçtikten sonra konseptinizi detaylandırmalısınız. Bir rengin ağır basması, önemli hususlar üzerinde dikkat çekici unsurlar olması ve her şeyin aynı renkte olmamasına özen göstermelisiniz. Örneğin; pastanın ışıltısını, kurabiyeler kapatmamalıdır. Pasta ön plana çıkacak şekilde dizayn edilmeli ve konumlandırılmalıdır.

 - Seçtiğiniz konsepte uygun olarak, yiyecekleriniz ve tabaklarınızı ayarlamalısınız. Konacak aparatifin tabağa uygun olması, tabağı doldurması, renkleriyle uyum sağlaması gerekir.

 - Dağıtılacak hediyeliklerin konsepte ve zevkinize uygun olmasının dışında, dağıtacağınız tepsinin de portatif olması gerekir. Hediyelikler mümkünse 1 ay öncesinden ayarlanmalı ve son bir hafta kala -mümkünse- hazırlanmalıdır.

organizasyon nasıl yapılır

 - Giyilecek kıyafetlerin gelin ve "damat uyumu" içerisinde olması gerekir. Dışarıdan bakan bir göz "gelin ve damat" deyip gösterebilecek ışıltıya sahip olmalısınız. Abartısız ve sade bir şekilde uyumu küçük parçalar ya da renklerle yakalamalısınız.

 - Pasta seçimi yaparken, abartıdan uzak ve gösterişli bir stand üzerinde yer almalıdır. Kestiğiniz pasta gerçek olacaksa, 1 ya da 2 katlı olması yeterli olacaktır. Dağıtılacak olan pastayı da uzun rulo pastalar olarak ayarlayabilir, hem kolaylık, hemde misafirlerinize fazla pasta ikram edebilirsiniz. Maket pasta kullanacaksanız, aynı kriterlere uyarak 1 hafta önceden işlerinizi halletmelisiniz.

Özellikle bu aşamada sizi yönlendirmek isteyen ve fikrinizi değiştirmeye çalışan kişilerden uzak durun. İstediğinizde yardım almakta özgürsünüz, fakat sizi kısıtlayan ve memnun olmayacağınız işler sizi mutsuz edecektir.

 

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Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 13:52
  1. nişan organizasyonu
  2. nişan konsepti
  3. düğün konsepti
  4. konsept
  5. Giyilecek kıyafetler
  6. Pasta seçimi

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