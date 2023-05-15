Organik tarım üretiminde 4 kat artış

Dünyayı doyuran Türkiye tarımda atılım halinde. Ülke buğday ve arpa üretiminde, meyve ihracatında elde ettiği başarılarla ön planda.

Bu başarılar ve tarıma kuvvet katmak için yapılan hamleler şöyle:

Yasal düzenlemeler yapıldı

Hukuki reformlar yapıldı. Başta Tarım Kanunu olmak üzere pek çok yasal düzenleme hayata geçirildi.

Tarımsal hasıla 2002’de 25.1 milyar dolar iken 2022’de yüzde 133 artarak 58.5 milyar dolara çıktı.

Tarımsal destek miktarı 2002’de 1.8 milyar TL iken 2023’te 55.5 milyar TL’ye yükseldi.

Çiftçiye bu yılın cari fiyatlarıyla 803 milyar TL tarımsal destek sağlandı.

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Tarım ve gıda ürünleri ihracatı 8’e katlanarak 29.9 milyar dolara ulaştı.

Türkiye tarım ve gıda ürünleri dış ticaretinde 92 milyar dolarla net ihracatçı konumunu elde etti.

Ülke hem buğday unu hem fındık hem kuru üzüm hem kuru kayısı hem incir hem de ayva ihracatında liderliğini korudu.

Bitkisel üretim miktarında 128.6 milyon tonla rekor kırıldı.

Çiftçi Kayıt Sistemi’nde bulunan üreticilere mazot yardımı yapıldı.

Mazot ve gübre destekleri ayni olarak ödenmeye başladı.

117 ülkeye tohum ihracatı

Bitkisel üretimde fark ödemesi desteği 5 üründen 18 ürüne taşındı.

Sertifikalı tohum üretimi 9’a katlanarak 1.4 milyon tona çekildi. Gereksinim duyulan sertifikalı tohumluğun yüzde 96’sını ülke içinde üretilir hale geldi.

Tohum dış ticaretinde ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 100’ü geçti. Türkiye 117 ülkeye tohum ihraç etmeye başladı.

Organik tarım alanı 3 kat artarak 352 bin hektara, üretim 4 kat artarak 1.6 milyon tona geldi.

Tüm seralara dijital kimlik verildi.

Mera tespit ve tahdit çalışmaları yerleşim yeri bazında tamamlandı. 16 milyon dekar alanda mera ıslah ve amenajman projesi uygulandı.

TMO’dan alım primi

Nişasta Bazlı Şeker kotası yüzde 2.5’e indirildi. Böylece ülke içinde kullanılan şekerin yüzde 97.5’i Türkiye genelinde üretilen pancardan karşılanmaya başladı.

Buğdayını ve arpasını Toprak Mahsulleri Ofisi’ne (TMO) satan üreticilere ton başına alım primi verildi.

Sözleşmeli Besicilik Projesi devreye sokuldu.

Hayvancılıkta da iyi konumdayız

Büyükbaş hayvan sayısı 9.9 milyondan yüzde 72 artarak 17 milyona, küçükbaş hayvan sayısı 32 milyondan yüzde 76 artarak 56.3 milyona vardı. Kanatlı hayvan varlığı 251 milyondan yüzde 46 artarak 367 milyon adede, arılı kovan sayısı 4.2 milyondan yüzde 114 artarak 9 milyona çıktı.

Ortalama karkas ağırlığı 178 kilogramdan yüzde 60 artışla 284 kilogramı buldu.

Su ürünleri üretimi 2002’ye göre 8.5 kat artarak 515 bin ton, ihracatı da 2022’de 1.7 milyar dolar oldu.

Kırsalda 88 bin 600 projeye 60.4 milyar TL hibeyle 258 bin ailenin geçimi temin edildi.

Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi proje sayısı 57 oldu. Avrupa’nın en büyük Jeotermal Isıtmalı Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ise İzmir Dikili’de inşa ediliyor.

Tarımköy Projesi’yle üretim artıyor, Anadolu’nun ekonomisine katkıda bulunuluyor, köyden kente göçün önüne geçiliyor. Proje çerçevesinde 7 bin köy evi yapıldı. İskân Kanunu kapsamında kamulaştırmadan etkilenen köylerde 8 milyar 410 milyon lira yatırımla 11 bin 212 konut tamamlandı. 2022’de 26 ilde, 90 adet köyde bin 975 aile için konut inşasına start verildi.

Yerli türler korunuyor

Tarım alanlarını koruyacak bir karar daha alındı. 9.3 milyon hektarlık 440 adet büyük ova tarımsal sit alanı ilan edildi.

Yeter gelirli arazi büyüklüğü düzenlemesiyle satış ve miras yoluyla tarım alanlarının bölünmesi önlendi.

Riskleri karşılayabilmek için Tarım Sigortası TARSİM uygulamaya koyuldu.

Buğdayda Gelir Koruma Sigortası hayata geçirildi.

Tüm gıda ve yem firmaları kayıt altına alındı.

Gıdada taklit ve tağşişin önlemek için yaptırımlar arttırıldı.

Gen bankaları faal. Buralarda 318 bin genetik materyal, 4 bin 294 türe ait 119 bin 175 tohum örneği, 107 türe ait 10 bin 55 canlı örneği korunuyor.

Ata Tohum Projesi dahilinde 37 yerel tür tescil edilerek koruma altına alındı.

Orman varlığı 2002’ye göre yüzde 12 artarak 23.2 milyon hektar oldu. Ormanlar gibi tarım toprakları da korundu.

Türkiye, orman alanlarını en çok arttıran ülkelerden biri oldu. Avrupa’da 1’inci, dünyada 6’ncı sırayı aldı.

Faizsiz finansman

Orman ürünleri ihracatı 14 kat artarak 515 milyon dolardan 7.1 milyar dolar oldu.

Orman köylüsünün refahını artırmak için yüzde 20’si hibe, yüzde 80’i faizsiz ORKÖY kredisi veriliyor.

Nuh’un Gemisi Projesi’yle Türkiye’nin biyolojik çeşitlilik haritası çıkarıldı.

Tabiat parkı gibi korunan alan sayısı 168’den 643’e, korunan alan büyüklüğü ise 942 bin hektardan 3.4 milyon hektara yükseldi.

120 milyonluk ödenek

Sahipsiz hayvanları korumak için gerekenler yapıldı. Hayvan bakımevi ve kısırlaştırma için yerel yönetimlere 120 milyon TL ödenek tahsis edildi.

Su ve sulama yatırımları için 9 bin 585 tesisi tamamlandı. 479 milyar TL tutarında yatırıma imza atıldı

Barajlardan ve göletlerden oluşan su depolama tesisleri 3.5 kat artışla 504’ten bin 701’e, su depolama hacmi 49.7 milyar metreküp artışla 183 milyar metreküpe dayandı. Sulanan alan 21.7 milyon dekar artışla 69.6 milyon dekara erişti.

Arazi toplulaştırmasında tescil edilen alan 157e katlanarak 4.5 milyon dekardan 68 milyon dekara ulaştı.

TATUM devrede

Yeraltı depolaması ve suni besleme amaçlı 101 adet tesis inşa edildi.

Taşkın koruma tesis sayısı yüzde 100 artışla 10 bin 413’ü gördü.

Selle mücadeleye katkı sunacak Taşkın Tahmin Erken Uyarı Merkezi (TATUM) vücut buldu.

Tarımsal sulama randımanı son 5 yılda yüzde 46’dan yüzde 50’ye taşındı.

Çiftçi Kayıt Sistemi’ne e-Devlet kapısından erişim olanağı sağlandı.

TARIMCEBİMDE mobil uygulamasıyla üreticilerin işlerini daha hızlı gerçekleştirmelerine zemin hazırlandı.

İsrafın önüne geçmek için ‘Gıdanı Koru, Sofrana Sahip Çık’ kampanyası başlatıldı.