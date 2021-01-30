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Ekonomi Organik Gıdanın Güvenilir Adresi : Organikapında
Ekonomi

Organik Gıdanın Güvenilir Adresi : Organikapında

Covid-19 ile birlikte yükselişini hızlandıran sağlık ve iyi yaşam modasının da etkisiyle doğal ürün pazarı hem yerel hem de küresel anlamda günden güne büyüyor. Böylesi büyük ve rekabetin yoğun olduğu bir piyasada yer almak hâlihazırda oldukça zorken pandeminin içinde yeni bir markaya yaşam vermek ciddi bir cesaret de gerektiriyor.

Yeniakit Publisher
2021-01-30 16:05:00 -
Organik Gıdanın Güvenilir Adresi : Organikapında

Bu senenin ortasında fiziki varlığını Ankara Çayyolu'ndaki mağazasında, sanal varlığını ise www.organikapinda.com web sitesi ve Organikapinda uygulaması üzerinden hayata geçiren Organikapında markası, Türkiye’de ilk kez inovasyon ve organik pazarı buluşturan kuruluş olarak benzerlerinden kolaylıkla ayrılma potansiyeline sahip. Haziran 2020'de kurulan markasının hikâyesi, esasında, altı ay süren ve tüm Türkiye'nin karış karış gezildiği gastronomik bir seyahate dayanıyor. Genç, dinamik ve tabiri caizse "boğazına düşkün" bu ekip, birçok gıda ürününün hakikisini ve en lezzetlisini tatmak için çıktıkları bu yolculukta "doğal" adı altında satılan pek çok ürünün fabrikasyon, merdiven altı veya fahiş fiyatlara satıldığının farkına varıyor.

Besin değeri yüksek, lezzetli ve sağlıklı organik gıda ürünlerini kendi yöresinden alıp mümkün olan en kısa sürede kapınıza kadar bırakma hedefiyle yola çıkan Organikapında, “gerçek” ürünler sunma konusunda son derece hassas ve iddialı.

Bol egzoz dumanlı şehir hayatının katkı maddeli, yapay ürünlerinden sıkıldıysanız ve sağlığınıza yatırım yapmanın öneminin farkındaysanız Ankaralı bu ekibi Çayyolu'ndaki mağazalarında ziyaret edebilir veya doğrudan üreticiden temin edilen ürünlerini www.organikapinda.com web sitesi ve Organikapinda uygulaması üzerinden temin edebilirsiniz.

Daha fazla bilgi için; https://www.organikapinda.com

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