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Organik diye satılan ürünlere dikkat! Ölüm tehlikesi olabilir

‘Organik’ ya da ‘doğal’ ürün adı altında sağlıksız koşullarda satılan birçok gıda maddesi, ölümcül sonuçlara yol açabiliyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ergün Öztaş, “Sağlıksız saklanan gıda, zehir üretir” uyarısında bulundu

11 Temmuz 2019 Perşembe 06:34
Organik diye satılan ürünlere dikkat! Ölüm tehlikesi olabilir

Sağlıksız saklanan gıdalardaki tehlikelere dikkat çeken İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ergün Öztaş, gıda terörünün can kayıpları gibi ağır sonuçlara yol açabileceğini söyledi.

Organik adı altında, hijyenik olmayan ortamlarda tutulan gıdalardaki risklerin önemsenmesi gerektiğini ifade eden Dr. Öztaş, "Mesela araçların arkasında uzun süre sıcak havaya maruz kalarak satılan yumurtalar, salmonella gibi virüslere yatkındır. Ambalajda olmayan, ısısı olması gereken seviyede olmayan bütün ürünler besin zehirlenmesine yol açabilir. Yumurta zehirlenmesinde önce bulantı hissi oluşur. Baş dönmesi, huzursuzluk, karın krampları, dışkılamada değişiklikler, şiddetli ishal ve kusma da eşlik edebilir. Hastanın ateşi yükselir. Yorgunluk hissi ve geğirmeler de söz konusu olur. Tüm bunlar, besini aldıktan sonraki 8 saat içinde gerçekleşir” dedi.

Dr. Öztaş, makine kullanılmadan pet şişelerde satılan içeceklerdeki riskler için de “Dizanteri ve pek çok bakteri, glikozlu gıdalarda oluşabiliyor. Merdiven altı üretimden kaçınmak gerekir. Kapağı makine değil elle kapatılmışsa o ürünü tercih etmemeliyiz” ifadelerini kullandı.

Sağlıksız koşullarda üretilmiş katı ve sıvıların hamileler üzerindeki etkisine de vurgu yapan Uzm. Dr. Öztaş, “Üründen etkilenecek anne, besin zehirlenmesi geçirirse sıvı kaybı olacağı için çocuğun da ihtiyacı olan sıvıyı azaltarak dolaylı yoldan olumsuz etkiler” dedi.

Gıda terörünün özellikle süt ve süt ürünlerinde görülebildiğini de kaydeden Dr. Öztaş, şunları söyledi: "Peynirle ilgili brusella ve salmonella hastalığı riski var. Hayvandan insana geçen tüberkülozlar var. Hayvanların süt bezi kenarlarından tüberküloz geçebilir. Salmonella, tifo hastalığına yol açabilir. Burada en çok korktuğumuz şey, bruselladır. Şiddetlidir ve gizli enfeksiyona yol açar. Hayvanların süt bezi kenarları iyi temizlenmiş olmalı. Daha çok pastörize, kaynatılmış süt ve süt ürünlerini güvence altına alabiliriz. Bir diğer tehlike de salça ile ilgili Salça zehirlenmesi öldürebilir. Özellikle clostridium dediğimiz familya, çok zehirli ajan içerir. Buzdolabında saklanmış ancak küflenmiş ürünlerde mantar toksinlerine bağlı zehirlenmeler görülebilir.”

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 06:52
  1. organik yumurta
  2. Dr. Ergün Öztaş

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