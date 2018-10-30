AK Parti'nin Ankara Milletvekili Arife Polat Düzgün ve Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz imzasıyla Meclis Başkanlığına sunulan teklifte organ nakli ile ilgili yeni düzenlemeler var. Peki AK Parti’nin sağlık alanında yeni düzenlemeleri içeren teklife göre organ nakli kimlerden yapılabilecek?

Organ naklinde aranacak şartlar?

AK Parti’nin sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin düzenlemenin de bulunduğu Sağlıkla ilgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.Teklifte, Canlıdan organ nakli; alıcının en az iki yıldan beri evli olduğu eşi ile dördüncü dereceye kadar (dördüncü derece dahil) kan ve kayın hısımlarından yapılabilecek. Organ nakli gereken hastalığın evlilikten sonra teşhis edildiği durumlarda, eşlerin en az iki yıllık evli olması şartı aranmayacak.

Organ nakli hizmeti sunan hastanelerin bulunduğu her ilde, Organ Nakli Değerlendirme Etik Komisyonu kurulacak. Teklifle, Türkiye limanlarına uğrayan gemilerin sağlık işlem ve kontrollerinde, Gemi Sağlık Resmi Kanunu'nda gösterilen hususlara uymayanlara verilen idari para cezaları makul seviyede yeniden tespit ediliyor. Buna göre, Gemi Sağlık Resmi Kanunu'nda belirtilen yasaklara aykırı hareket eden gemi kaptanlarına, geminin ödemesi gereken indirimsiz sağlık resmi kadar idari para cezası verilecek. Gemi sağlık resmi ve idari para cezalarından, kaptan ve donatan müteselsilen sorumlu olacak.