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Aktüel

Örenli ailesi kurbanı belediyeye bağışladı

Yenice ilçesinde uzun yıllardır mandıracılık üzerine ticaret yapan Adil Örenli ve oğulları İmdat ile Mustafa Örenli zekat niyeti ile kurban keserek, Yenice Belediyesi’ne bağışladılar.

Yeniakit Publisher
2020-05-06 15:30:52 -
Örenli ailesi kurbanı belediyeye bağışladı

Yenice ilçesinde uzun yıllardır mandıracılık üzerine ticaret yapan Adil Örenli ve oğulları İmdat ile Mustafa Örenli zekat niyeti ile kurban keserek, Yenice Belediyesi’ne bağışladılar.


Kurban kesimi ile ilgili Yenice Belediyesi hizmet binasının da içinde bulunduğu pazaryeri kompleksinin zemin katında bir tören düzenlendi. Törene, Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı’yı temsilen Yazı İşleri Müdürü Zekeriya Acar, belediye personeli ve Adil Örenli’nin oğulları İmdat ve Mustafa Örenli katıldı. Kesilen kurban fakir, fukara ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere Yenice Belediyesi’ne teslim edildi.


Belediye Başkanı Zeki Çaylı, “ Bu zorlu süreçte böyle ulvi bir davranışta bulunan Adil Örenli ve oğullarına teşekkür ediyorum, Allah kabul etsin.” dedi.

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