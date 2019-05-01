Ören’de ağaç katliamı

Muğla Milas’a bağlı Ören Mahallesi’ndeki bir sitenin bahçesinde bulunan çam ağaçları, “görüntüyü bozuyor” gerekçesiyle katledildi. Ağaç kesimini tepkiyle karşılayan site sakinleri, site yönetiminin 20 yıl önce dikilen çam ağaçlarını keyfi bir uygulamayla kestirdiğini öne sürdü.

Milas’ın doğal ve kültürel güzellikleriyle en nadide mahallelerinden biri olan Ören’de bulunan Ceramos Sitesi’nde, çok sayıda çam ağacı ansızın kesildi. 20 yıl önce site sakinleri tarafından, sitenin ortak kullanım alanlarına dikilen çam ağaçlarının kesilmesi, 70 konutlu sitede yaşayanlar başta olmak üzere Ören halkından da tepki gördü. Ağaç katlinin site yönetiminin keyfi bir uygulaması olduğunu öne süren site sakinleri, ağaçların ayrıca “görüntüyü bozuyor” gerekçesiyle kesildiğini iddia etti.

Siteye güzellik katan, oksijen kaynağı ağaçların kesilmesiyle ilgili yetkili mercilerin işlem başlatmasını talep eden vatandaşlar, ağaçları kesenleri kınadıklarını söylediler.