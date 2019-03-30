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Ordu’ya 2 yeni ambulans daha

Sağlık Bakanlığı tarafından geçtiğimiz hafta 6 yeni donanımlı ambulans gönderilen Ordu’ya 2 yeni ambulans daha tahsis edildi.

30 Mart 2019 Cumartesi 13:32
Ordu’ya 2 yeni ambulans daha

Sağlık Bakanlığı tarafından geçtiğimiz hafta 6 yeni donanımlı ambulans gönderilen Ordu’ya 2 yeni ambulans daha tahsis edildi.


Ordu Sağlık Müdürü Dr. Ergün Yanmaz, “İlimize tahsis edilmiş olan yeni ambulanslarla birlikte ambulans başına düşen nüfusumuz 13 bin 542 iken 11 bin 800’e kadar düşüş göstermiştir” dedi.


İl Sağlık Müdürü Yanmaz, “Acil sağlık sisteminin güçlendirilmesi amacıyla ülkemizde olduğu gibi ilimizde de 112 acil sağlık hizmetlerini tüm yerleşim bölgelerini kapsayacak şekilde yaygınlaştırıyoruz. Yaygın istasyon ağı ve profesyonel ekiplerle vakalara; kent merkezinde 10, kırsalda 30 dakikada ulaşma oranları yüzde 95’in üzerine çıkarılarak gelişmiş ülkelerdeki ulaşma süreleri geride bırakılmıştır” diye konuştu.


2002’de sadece 2 ambulansla hizmet veren Ordu 112 Acil, bu ay dağıtımı yapılan 8 yeni ambulansla birlikte toplamda 65 adet tam donanımlı ambulansa sahip oldu.

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Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 13:32
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