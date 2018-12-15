Ordusunu kuran Kosova'ya Sırbistan'dan 'işgal' tehdidi!

2008 yılında Sırbistan'dan bağımsızlığını ilan eden Kosova kendi ordusunu kuruyor. Kosova meclisi Sırbistan'dan gelen tepki ve tehditlere rağmen Cuma günü yapılan oylamada, düzenli ordu kurulmasına dair yasa tasarısını onayladı. 120 sandalyeli meclisten 107 milletvekilinin oyuyla geçen tasarı, mevcut 4 bin personelli Kosova Güvenlik Gücü'nün hafif silahlı düzenli bir orduya dönüştürülmesini öngörüyor.

Kosovalı Sırp miletvekilleri meclisteki oylamayı boykot ederken Sırbistan'dan da meclis kararına sert tepki geldi. Sırp hükümetinden yapılan yazılı açıklamada "Priştine'nin kararı ciddi endişeye neden olmuştur ve başta BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 1244 sayılı kararı olmak üzere uluslararası hukukun açık ihlalidir" denildi.

1999 Haziran tarihli söz konusu BMGK kararıyla, 1998 yılında başlayan savaş sona erdirilmiş ve ülkeye KFOR barış gücü askerlerinin konuşlandırılması düzenlenmişti. Sırbistan Dışişleri Bakanı İvica Dacic de konuyla ilgili BM Güvenlik Konseyini acil toplantıya çağıracaklarını belirtti.

İşgal tehdidi

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçic'in danışmanlarından Nikola Selakoviç, Sırp silahlı kuvvetlerinin Kosova'ya gönderilebileceğini ve Kosova'nın "işgal altındaki toprak" ilan edilebileceğini belirtti. Sırbistan Başbakanı Ana Brnabic de Aralık ayı başında yaptığı bir açıklamada Kosova ordusunun kurulmasının askeri bir müdahaleye yol açabileceği tehdidinde bulunmuştu.

Ülkenin kuzeyinde çoğunluğu oluşturan Kosovalı Sırpların lideri Goran Rakiç ise yeni orduyu kabul etmediklerini ve ordu adımının, Priştine'nin barış istemediğini açıkça gösterdiğini söyledi. Rakiç Kosovalı Sırpları itidale ve provokasyonlara karşılık vermemeye çağırdı.

NATO'dan eleştiri

Kosova'nın ordu kurma girişimine zamanlamasının uygun olmadığı gerekçesiyle eleştirel yaklaşan NATO'dan da temkinli bir açıklama geldi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Kosova meclisinin NATO'nun defalarca dile getirdiği çekincelere rağmen böyle bir karara imza atmasını üzüntüyle karşıladığını" belirtti.

ABD Kosova'nın kendi ordusuna sahip olmasını desteklerken NATO, bu tür bir adımın Sırbistan ile süregelen diğer sorunların çözülmesi çabalarına yardımcı olmayacağı görüşünü savunuyordu.