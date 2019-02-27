Ordu’nun yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı Ordu’nun yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı.

Ordu’nun yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı.

Kabadüz ilçesi Çambaşı Yaylası’nda sabah saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

Yaylada kar yağışıyla birlikte zaman zaman sis de etkili oluyor.

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