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Ordu’nun yüksek kesimlerinde kar sürprizi

Ordu’nun yüksek kesimlerinde nisan ayının sonuna doğru kar yağışı etkili olurken, bazı vatandaşlar stres atmak için arazi araçları ile off-road yaptı.

21 Nisan 2019 Pazar 14:32
Ordu’nun yüksek kesimlerinde kar sürprizi

Ordu’nun yüksek kesimlerinde nisan ayının sonuna doğru kar yağışı etkili olurken, bazı vatandaşlar stres atmak için arazi araçları ile off-road yaptı.


Yüksek rakımlı bölgelerde kar yağışı dün gece etkili olurken, bazı bölgelerde kar kalınlığı 10 santimetreye kadar ulaştı. Yaylalarda aralıklarla devam eden kar yağışı, macera sevenlerin de işine yaradı. Arazi araçları ile güzel bir hafta sonu geçirmek ve stres atmak isteyen vatandaşlar, yaylalara çıkarak, off-road yaptı. Ekipler ise kar yağışının yoğun olduğu bölgelerde çalışma sürdürüyor.

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Haber Tarihi: 21 Nisan 2019 Pazar 14:32
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