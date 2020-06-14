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Yerel

Ordu’nun yaylalarında kartpostallık görüntüler

Ordu’nun yüksek kesimli yaylalarında yeşilliklerin arasında beliren sarı güller kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Yeniakit Publisher
2020-06-14 15:44:58 -
Ordu’nun yaylalarında kartpostallık görüntüler

Ordu’nun yüksek kesimli yaylalarında yeşilliklerin arasında beliren sarı güller kartpostallık görüntüler oluşturdu.


Ordu’nun turizm açısından önemli bir değeri olan yaylalar, yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte renklendi. Kumru ilçesinde bulunan Düzoba Yaylası’nda ve diğer ilçelerdeki yüksek kesimli yaylalarda yetişen ve bölgede ‘avu’ çiçeği diye tabir edilen orman gülleri, yayların havasını değiştirmeye başladı. Kimi zaman sis bulutlarının hakim olduğu yaylalarda kartpostallık görüntüler oluşurken, vatandaşlar insanların buraları görmesi gerektiğini belirtti.

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